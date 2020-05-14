Aşı Bulunursa Herkese Yetmeyebilir! İşte Açıklama Koronavirüs aşısının bulunduğu zaman herkese yetmeyeceği açıklandı. Belçika Yüksek Sağlık Kurulu Aşılama Bölümü Başkanı epidemiyolog Yves Van Laethem tarafından yapılan açıklama gündeme damga gibi düştü.

Koronavirüs aşısının bulunduğu zaman herkese yetmeyeceği açıklandı. Belçika Yüksek Sağlık Kurulu Aşılama Bölümü Başkanı epidemiyolog Yves Van Laethem tarafından yapılan açıklama gündeme damga gibi düştü.

Koronavirüs Aşısı Öncelik Sırası ile Dağıtılacak BBC'nin aktardığı habere göre, epidemiyolog Yves Van Laethem aşının bulunduğu zaman herkese yetmeyeceğini ve öncelik olarak 65 yaş üzeri insanlara uygulanacağını duyurdu. Belçikalı epidemiyolog ayrıca açıklamasında ikinci önceliğin yüksek tansiyon ve diyabet hastalarına verileceğini söyledi.

Koronavirüs Vaka Sayısı Kaç? Son Durum Ne?

13 Mayıs itibari ile ülkemizde toplam vaka sayısı 143.114 oldu. Toplam can kaybı ise 3.952'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 998, toplam iyileşen hasta sayısı ise 101.715 olarak açıklandı. Toplam entübe hasta sayısının 535 olduğu duyuruldu. Toplam test sayısının 1.474.003 olduğu paylaşıldı.

YOĞUN BAKIMDAKİ HASTA SAYIMIZ İLK KEZ 1.000'in altına düştü. İyileşen hasta sayımız 100.000'i aştı. Toplam test sayımız yaklaşık 1,5 milyon. Virüse karşı asıl gücümüz:

Maske + 1,5 Metre Sosyal Mesafe. Risk, en çok kalabalık ortamlarda. Uzak duralım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/8Ywihrmq5V

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 13, 2020