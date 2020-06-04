Aşı Bilim Kurulu, Rus tarafıyla ilk toplantısını gerçekleştirildi
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Aşı Bilim Kurulu, Rus tarafıyla ilk toplantısını gerçekleştirildi

Aşı Bilim Kurulu, Rus tarafıyla ilk toplantısını gerçekleştirildi Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Aşı Bilim Kurulu, Covid-19 aşısı geliştirme konusunda işbirliği için Rus bilim insanlarıyla ilk toplantısını gerçekleştirdi.

04.06.2020 18:04 | Son Güncelleme: 04.06.2020 18:08

Aşı Bilim Kurulu, Rus tarafıyla ilk toplantısını gerçekleştirildi

ANKARA - Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Aşı Bilim Kurulu, Covid-19 aşısı geliştirme konusunda işbirliği için Rus bilim insanlarıyla ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Rus mevkidaşı Mikhail Murashko arasında salı günü gerçekleştirilen görüşmede, aşı geliştirme ve ilaç üretimi konusunda ortak çalışma kararı alınmıştı. İki ülkenin bilim insanları video konferans yöntemiyle ilk toplantılarını gerçekleştirdi. Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe'nin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Rusya Federasyonu Viroloji ve Biyoteknoloji Bilim Merkezi Başkanı ve yetkilileri katıldı. Görüşmede, Covid-19 aşı üretimine ilişkin devam eden bilimsel çalışmalar ele alındı. Bakan Yardımcısı Meşe, Türkiye'de devam eden Covid-19 aşı çalışmaları hakkında bilgi vererek işbirliğinin artırılmasının önemini vurguladı. Rus tarafı, ülkede devam eden Covid-19 aşı çalışmalarında gelinen nokta ve diğer aşı çalışmaları hakkında iki farklı sunum yaptı.

Görüşmede, TÜSEB ile VECTOR arasında başta aşı çalışmaları olmak üzere sağlık alanında işbirliği anlaşması imzalanması konusunda fikir birliğine varıldı. Heyetlerin haftaya tekrar bir araya gelmesi kararlaştırıldı.

Türkiye'de TÜSEB ve TÜBİTAK destekli 13 farklı Covid-19 aşı projesi yürütülüyor ve 4 merkezde hayvan deneyleri aşamasına gelindi. Rusya'da ise yakın zamanda klinik çalışmalara başlanacak. İki ülke bu aşamada çalışmaları birlikte yürütecek.

Aşı Bilim Kurulu, Rus tarafıyla ilk toplantısını gerçekleştirildi

Kaynak: İHA

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