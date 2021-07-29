Aşı 3 doz mu olacak? 3 doz aşı kimlere uygulanacak? 3. doz aşı ne zaman yapılacak? Sinovac ve Biontech aşıları 3. doz ne zaman?

Delta varyantı ve Kurban Bayramı sonrası vaka sayılarının yükselmesiyle birlikte en çok merak edilen konular arasında aşılamanın 3 doz uygulanıp, uygulanmayacağı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İnternette en çok merak edilen konular arasında 3. doz aşıların uygulanıp, uygulanmayacağı oldu. 3. doz aşı ile ilgili merak edilenleri Fahrettin Koca cevapladı. Aşı 3 doz mu olacak? 3 doz aşı kimlere uygulanacak? 3. doz aşı ne zaman yapılacak? Sinovac ve Biontech aşıları 3. doz ne zaman?

Koronavirüsün günlük vaka sayılarında yükseliş göstermesinin ardından birçok kişi 3. doz aşılar ile ilgili konuları internette aratmaya başladı. İnternette en çok "Aşı 3 doz mu olacak? 3 doz aşı kimlere uygulanacak? 3. doz aşı ne zaman yapılacak? Sinovac ve Biontech aşıları 3. doz ne zaman?" sorularının cevapları aratılırken, Sağlık Bakanı Koca, vaka artışının ele alındığı Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuya açıklık getirdi. İşte detaylar...

3. DOZ AŞI KİMLERE UYGULANACAK?

Fahrettin Koca konuşmasında "Ön değerlendirmemiz de aşıların etki süresi ile ilgili. Aşı programımız ile birlikte aktif vakalar içinde 60 yaş üzeri vatandaşlarımızın oranı dramatik şekilde azalmıştı. Ancak aşılamanın üzerinden 4-5 ay geçtikten sonra bu yaş gurubunun aktif vakalar içindeki oranı artmaya başladı. Bunu görür görmez 3. doz uyarısında bulunduk ve 50 yaş üzeri vatandaşlarımızın 3. doz aşılarını olmalarını sağlayan programı başlattık. Bunu bizden daha erken fark eden ve uygulayan olmadı. Ancak hali hazırda bu durumda aşı olması gereken 9 milyona yakın vatandaşımız aşı olmayı bekliyor. Bu vatandaşlarımızı korunmak için bir an evvel 3. doz aşılarını olmaya davet ediyorum.

Salgının seyrini dikkate alarak zorunlu uygulamalar getirilmesi gerektiği çokça dile getiriliyor. Hatta bazı ülkeler bu konuda kanunlar çıkarıyor ya da hazırlıyor. Bizim bu konuya yaklaşımımız bilimsel verilerden elde edilecek sonuçlara bakmadan atılacak adımların eksik olacağı yönündedir."açıklamalarında bulundu ve 3. doz aşılarda 50 yaş üzeri vatandaşların öncelikli olduğunu açıkladı.