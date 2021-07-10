Aşı 16 yaşa düştü mü?
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Aşı 16 yaşa düştü mü?

Aşı 16 yaşa düştü mü?
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Sağlık Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu takvim doğrultusunda başlayan aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ederken bugünden itibaren 16 yaş üzeri için yeni acıkama geldi. Peki, aşı 16 yaşa düştü mü?

Kovid-19 ile mücadele kapsamında başlatılan aşılama programı, belirlenen gruplara sıra geldikçe ilerlemeye devam ediyor. Bugünden itibaren 16 yaş ve üstü vatandaşlar da randevu alarak aşılarını yaptırabilecek. Yeni gelişme ile aşı 16 yaşa düştü mü, sorusu da yanıtını bulmuş oldu.

AŞI 16 YAŞA DÜŞTÜ MÜ?

Sağlık Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu takvim doğrultusunda başlayan aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ederken bugünden itibaren 16 yaş ve üzeri genç vatandaşlara aşı randevusu alma hakkı açıldı. Randevular MHRS sistemi ve e-Nabız üzerinden alınabiliyor.

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