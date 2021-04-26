ASHİB'den Biden'in "sözde soykırım" ifadesine tepki ve kınama
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ASHİB'den Biden'in "sözde soykırım" ifadesine tepki ve kınama

ASHİB'den Biden'in 'sözde soykırım' ifadesine tepki ve kınama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği'nin (ASHİB) Başkan Vekili Ali Can Yamanyılmaz, ABD Başkanı Joe Biden'ın 24 Nisan 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımlayan açıklamasının tarihi gerçeklerden uzak, siyasi hesaplar üzerine atılan bir iftira olduğunu belirtip,...

Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği'nin (ASHİB) Başkan Vekili Ali Can Yamanyılmaz, ABD Başkanı Joe Biden'ın 24 Nisan 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımlayan açıklamasının tarihi gerçeklerden uzak, siyasi hesaplar üzerine atılan bir iftira olduğunu belirtip, "Ermeni diasporasının ideolojik ve faşizan siyasi baskılarına boyun eğen ABD Başkanı'nın asılsız iddialarını şiddetle reddediyor ve kınıyoruz" dedi.

Türk Milleti'nin tarihinin adalet ve hakkaniyetle dolu olduğunu, hiçbir dönemde soykırım yapmadığını, Türk Devletleri'nde farklı etnik ve dini kökene mensup insanların birbirleriyle saygı ve huzur içerisinde yaşadığını vurgulayan ASHİB Başkan Vekili Ali Can Yamanyılmaz, 1'inci Dünya Savaşı'nda silahlı isyanlara kalkışan, sivil halkı işkencelerle katleden Hınçak ve Taşnak gibi Ermeni çetelerine karşı Osmanlı Devleti'nin 1915 tarihinde Ermeni komitelerinin faaliyetlerine son verdiğini, bu ihanet şebekelerinin kapatıldığı gün olan 24 Nisan'ı Ermeni diasporasının yıllardır sözde soykırım günü olarak andığını ve bir çok ülkede propagandasını yaptığını anımsattı.

Tarihsel belgelere dayanan gerçeklere bakıldığında 1915 yılında Osmanlı Devleti'nin çıkardığı Tehcir Kanunu ile Erzurum'un güneyi, Van ve Bitlis'teki Ermenilerin Suriye, Musul ve Halep'e intikalinin kararlaştırıldığını, sadece savaş bölgesinde yaşayan Ermenilerin göçe tabi tutulduğunun görüleceğini ifade eden Yamanyılmaz, şunları söyledi:

"Yaşanan tehcir olayının bir soykırım olmadığı tarihsel belgelere dayanan bir gerçektir. ABD Başkanı Joe Biden'ın Ermeni diasporasının iftira nitelikli iddialarına destek veren soykırım açıklamasının hiçbir tarihi, hukuki ve bilimsel dayanağı yoktur. Ermenilerce kurgulanan asılsız iddiaları temel alan ve Ermeni isyancılar tarafından katledilen Türklerin ızdırabını, acılarını göz ardı eden bu açıklamanın milletimiz ve tarih karşısında hiçbir değeri olmayacaktır. ABD Başkanı'nı Türkiye-ABD ilişkilerinde derin yaralar açacak bu talihsiz açıklamasını düzeltmeye, adil olmaya ve bölgesel barışa hizmet edecek bir tutum sergilemeye davet ediyoruz." - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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