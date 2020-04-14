Aşhanenin kapasitesi iki katına çıkarıldı
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Aşhanenin kapasitesi iki katına çıkarıldı

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle evinden çıkamayan vatandaşlara yemek desteği sunabilmek için Aşhanenin kapasitesini iki katına çıkardı.

14.04.2020 10:24 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:24
Aşhanenin kapasitesi iki katına çıkarıldı

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle evinden çıkamayan vatandaşlara yemek desteği sunabilmek için Aşhanenin kapasitesini iki katına çıkardı. Aşhanenin gıda malzemesi tedarikinde artışa gidilirken, araç ve personel sayısında da takviye sağlandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, korona virüs salgınının Türkiye'yi de etkisi altına aldığının açıklandığı günden bu yana gıda yardımları aralıksız devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde "1 Ekmek 1 Çorba", "Mahalle Mutfakları", "Evde Yemek Hizmeti" ve "Mobil Mutfak" gibi çalışmaların üretim alanı olan Aşhanede, korona virüs sürecinde vatandaşlardan gelebilecek her tür ihtiyacı karşılayabilmek için teyakkuza geçildi. İki günlük sokağa çıkma yasağı sürecinde de Aşhaneden gıda yardımları aralıksız devam etti.

Alınan ilk tedbirin etki alanına giren 65 yaş üstündekilere Büyükşehir Belediyesi ulaştı

Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler ilk olarak 65 yaşın üstündeki vatandaşları etkiledi. Uygulanan kararlar karşısında zorluk çeken vatandaşların yanında yer alan Büyükşehir Belediyesi, 65 yaşın üstündeki yaş almışların evlerine kadar sıcacık yemeklerini ücretsiz bir şekilde ulaştırırken, bir yandan da Kriz Merkezine gelen talepler doğrultusunda gıda paketi yardımında bulundu.

Korona virüs sürecinde alınan yeni kararlarla ekonomik zorluk yaşayan vatandaşların süreci en az sıkıntıyla atlatabilmeleri amacıyla gıda malzemesi ve yemek yardımları da devam ediyor. Özellikle dezavantajlı vatandaşlara yönelen Büyükşehir Belediyesi, Roman yurttaşlardan seyyar satıcılara, mevsimlik tarım işçilerinden ülkelerine dönemeyen yabancı uyruklu üniversite öğrencilerine kadar birçok kişinin yanında yer alarak gıda kolisi yardımlarında bulundu.

Aşhanenin performans ve hizmet kapasitesi katlandı

Büyükşehir Belediyesi'nin 0324 533 37 21 numaralı Kriz Merkezine gelen ve her geçen gün artış gösteren talepler arasında gıda malzemesi önemli bir yer aldı. Yaşanan süreçte daha fazla vatandaşa ulaşmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, kısa sürede Aşhanedeki yemek üretim kapasitesini ve deposundan hanelere ulaşan gıda kolisi malzemelerini artırdı. Farklı birimlerden araç ve personel takviyesi sağlayan Büyükşehir Belediyesi Aşhanesi, yaşanan süreçte çalışma ve hizmet performansını iki katına çıkardı.

"Vatandaşların yapmış olduğu başvuruya istinaden gıda kolisini teslim ediyoruz"

Büyükşehir Belediyesi Aşhane Sorumlusu Ulaş Yıldız, önceliklerinin 65 yaş üstü, kronik rahatsızlığı olan ve dezavantajlı gruplar olduğunu vurgulayarak, "65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın dışarı çıkmasına kısıtlama getirildikten sonra Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in yönlendirmeleriyle gıda dağıtımına başladık. Vatandaşların Kriz Merkezine yapmış olduğu başvuruya istinaden evlerine gıda kolisi götürüp teslim ediyoruz. Önceliğimiz tabii ki 65 yaş üstü, dezavantajlı ve kronik rahatsızlığı olan gruplar. Dar gelirli vatandaşlarımızdan da gelen talepleri geri çevirmiyoruz. Hepsine yardım etmeye çalışıyoruz" dedi.

"Hizmetimiz şu an bir önceki haftaya göre iki kat performansla devam ediyor"

Aşhanenin araç, personel ve malzeme kapasitesinde her geçen gün artış sağladıklarını kaydeden Yıldız, performans ve hizmet kapasitelerini son süreçte artırdıklarını belirterek, "Talepler gün geçtikçe artıyor. Biz de depomuzdaki kapasiteyi iki katına çıkardık. Araç filomuzu, dağıtım personelimizi artırdık. Hizmetimiz şu an bir önceki haftaya göre iki kat performansla devam ediyor. Bu şekilde katlanarak devam edecek. Vatandaşlarımızın taleplerini en kısa sürede karşılamak istiyoruz. Buna yönelik de çalışıyoruz" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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