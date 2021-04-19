Ashab-ı Kehf turizme kazandırılıyor

Ashab-ı Kehf turizme kazandırılıyor Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Lice ilçesinde bağlı Duru Mahallesinde bulunan Ashab-ı Kehf mağarasındaki düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Ashab-ı Kehf turizme kazandırılıyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Lice ilçesinde bağlı Duru Mahallesinde bulunan Ashab-ı Kehf mağarasındaki düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, ilçe değerlendirme toplantısı için gittiği Lice'de Ashab-ı Kehf'in uyuduğu iddia edilen mağarayı ziyaretinde çevre düzenlemesinin yapılması talimatını verdi. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, alanın inanç turizme kazandırılması, vatandaşların alanı ziyaretlerinde mağaraya rahatlıkla çıkabilmesi ve bölgede ibadetlerini rahatlıkla yapabilmesi için proje hazırladı. Proje kapsamında, 290 metrekare alanda yapılan mescit ve abdesthanenin temel, kolon ve döşemeleri tamamlayıp çatı yapımına başlandı. Ekipler, mağaraya giden yolda bölgenin doğasıyla uyumlu alanda bulunan taşları değerlendirerek taş merdiven döşedi. Ashab-ı Kehf Mağarası'na çıkan ve vatandaşlar, için tehlike oluşturan yolun etrafına korkuluk dikti. Büyükşehir Belediyesi, inanç turizmi açısından oldukça önemli bir yere sahip olan mağaranın içinde restorasyon çalışmalarını sürdürüyor.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, gelen ziyaretçilere dinlenme alanları oluşturmak için Ashab-ı Kehf'in çevresine bölgenin dokusunu bozmayacak ahşap kent mobilyaları yerleştirecek. Yapı Yol Bakım ve Altyapı Daire Başkanlığı, tarihi alana açılan yollarda asfaltlama çalışmaları yürütecek.

Ashab-ı Kehf

Putperestliğe karşı çıktıkları için kralın zulmünden kaçan ve yanlarında bir köpekle birlikte mağarada 309 yıl uyuyan Ashab-ı Kehf'in ölümden sonra dirilişi sembolize eden kıssası, Kur'an-ı Kerim'deki Kehf Suresi'nin dışında Hristiyan, Yahudi hatta Hint kaynaklarında da yer alıyor. Dünyada Ashab-ı Kehf'e ait olduğu rivayet edilen 34 mağaradan biri de Lice ilçesine bağlı Duru Mahallesinde bulunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEDAT IRMAK