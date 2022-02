Merhaba taktikleri bitip, yeni taktikleri küllerden doğurmayı severler. Bu yazımızda geçen haftanın incelemesi olan Ash of Gods: Redemption yazına bir kardeş getiriyorum. Karşınızda Ash of Gods: Redemption Taktik Rehberi. İyi okumalar.

Dövüşme Öncesi Başka Konular

Bu yazının savaş taktikleri verecek bir yazı olduğunu düşündünüz ama yanıldınız. Yani biraz yanıldınız aslında. Oraya da geçeceğiz ama henüz değil. Öncelikle oyundaki kararlardan biraz söz etmek istiyorum.

İncelemede de belirttiğim gibi farklı gruplarımızın farklı kararları hem birbirlerini hem de içinde bulunduğumuz dünyayı etkiliyor. Bu nedenle karar vermeden önce dikkatli düşünün, özellikle ekranın sağ alt köşesindeki beyaz sembol belirdiğinde. Bu sembol bizim dikkatimizi çekiyor ve adeta "Bu yaptıklarının önemli bir sonucu olacak" diyor. Genelde zaman sıkıntımız olmadığından kararlarla ilgili iyice bir düşünün.

Grubumuzun bazı ihtiyaçları ve istekleri olacak. Bunlar zorla mı alacağız, insanları mı soyacağız ne zaman nereye gideceğiz hepsi önemli. Dikkatli olmakta yarar var. Açıkçası ben genelde "şeytani" kararlar vermedim ve bir çok şey yolunda gitti. Ama belki daha da iyisini yapmak mümkündür…

Ön Hattı Tutan Tombik Savaşçılar

Her bir sınıfı incelemeyecek olsam da hepsine kısaca bir değinmek istiyorum, daha çok savaşın nerede yer aldıklarına göre. Tosun savaşçılardan başlayalım.

+Burası Malabadi Köprüsüüü mü? Hayır değil…

Enerji ve dayanıklılıkları genelde çok yüksek. Bu nedenle önde olup darbelere karşı durabiliyorlar. Özellikle "parry" gibi zırh seviyesi arttırıcı özellikler üstünden gittiniz mi ayakta kalmaları bir hayli yüksek. Tavsiyem ağır darbeler indirmek yerine bu savaşçıların daha çok savunmada kalmaları. Yine çok zorunlu kalmadıkları sürece can ve enerjilerini vermeleri gerektiren hareketleri tercih etmeyin. Bu adamlar çökerse (savaşın sonunda birinin ayakta kalması gerektiğinden) tüm emekleriniz savaş sonunda boşa gidebilir.

Diliyle Bıçak Atanlar

Diliyle atmasalar da trickster gibi sınıflar değişik hareketlerle rakiplerimize güzel hasarlar verebiliyorlar. Bu arkadaşları kullanırken her birinin özelliklerinin çok iyi bilinmesi. Örneğin bazıları gelen saldırının yarısını cana yarısını ise enerjilerine yiyebiliyor ve daha savunma amaçlı kullanılabiliyorlar. Böylece düşen ya da düşmekte olan tombik savaşılara destek verebilirler. Ama asıl olayları bu sayılmaz.

Bu arkadaşlar özellikle orta menzilde durabilirler; yukarıda yazdığım defansif özellikleri onları hemen kırılmaya karşı korurken, birkaç kare öteden saldırabiliyor olmaları da yine büyük bir avantaj. Böylece etrafını sardığınız rakibe daha fazla da vurabilirsiniz.

Hep Olduğu Gibi Burada da Favorim: Okçular

Ash of Gods: Redemption Taktik Rehberi yazımı yazarken en sevdiğim noktaya geldim. Okçular. Bana her zaman klas gelmiş olan bu sınıf oyunumuzda da hiç fena değiller. Ancak hemen uyarayım ki seviye alamamış olan okçuların menzilleri oldukça kısa hasarları ise normal. Bu arkadaşlar başta düşmana yaklaşıp ok atıyorlar bu nedenle de korunmaları lazım. Genelde bir çoğunun pek bir savunması olmadığı için de oldukça kırılganlar, peki ne yapacağız?

Adı Reet olan bir kızıl mı? Çok yaratıcı…

Önlerine birilerini koymak her zaman maalesef yeterli olmuyor. Sistemde "fırsat saldırısı" diyebileceğimiz bir şey yok (selamlar olsun dnd) Yani tombik döner savaşçılarımızın yanından el kol sallayarak geçen düşman, rahatça arka saflarımıza ulaşabiliyor. Bazen coğrafi şekillerden avantajımız olsa da genelde yetmiyor. ya iyi de peki ne yapacağız?

Okçuları Hayatta Tutmanın Sırrı Bulundu

Bütün seviye puanlarının, menzillerini geliştirmek olarak harcanması bence işin püf noktası. Böylece çok daha uzun menzilden vurabilen okçularımız hem daha çok işe yarıyorlar hem de canları oldukça saldırı güçleri artıyor.

Okçularımızın müthiş bir atışları var, özellikleri var. Düşmana büyük seviyede hasar vuran bu atış maalesef kullanana da yine benzer bir şekilde hasar veriyor. Ancak şunu söyleyebilirim ki tek atışta bir kişiyi indirebilmek oldukça mümkün oluyor. Rakiplerimiz zorluk seviyesi ve başka etkenlere göre değişse de genelde 6 kişi oluyorlar. 6 kişiden birini tek hamlede yok etmek az buz bir şey sayılmaz. Söz konusu olan özellik yakın (ama çok yakın değil) menzilden de kullanabildiği için, baktınız ki geliyorlar okçunun üstüne basın kafasına oku en azından birini yanında götürmüş olursunuz. Sonraki zamanlarda da hasarını arttırdınız mı başlasın ok şov!

Yaralanmak Ama Ölmemek

Ash of Gods: Redemption Taktik Reberi der ki önemli noktalardan biri de savaşta her düşenin, hatta tekrar düşenin de ölmeyeceğini hatırlamak lazım. Savaşta düşmüş bir arkadaşımızın portresinin yanında kırmızı bir kurukafa işareti oluyor.

Soldaki oduncu amca nasıl vurduysa kız neredeyse kotu yola düşecek…

3 Defa kuru kafayı alan da adayı terk ediyor, pardon ölüyor. Adamlarımızı herhangi bir yerde dinlendirebilirsek (tabi her şeyin bir karşılığı var) bu kırmızı lanetlerden kurtulabiliyoruz. Ancak karakter sağlığını sadece savaş yaralarının değil aynı zamanda başka şeylerin de etkileyebildiğini unutmayın.

Büyülü Eşyalarımızın Sonuncusu da Tükenirken

Ash of Gods: Redemption Taktik Reberi umarım size az da olsa destek verecek bir kaynak olmuştur. Bu yazının asıl amacı dövüşteki özelliklerin aktif kullanımı ve pozisyon alma idi. Savaş dışında da dikkatli olmanızı önerdim, umarım beni dinlersiniz: )

Bir sonraki yazıda görüşünceye dek, bu beyaz maskelilerin ağzını yüzünü kırmanız dileğiyle…

