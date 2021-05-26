ASGEM'de kursiyerler sertifikalarını aldı

Adıyaman Sanayi Geliştirme Merkezinde (ASGEM), tekstil ve konfeksiyon ve aşçılık akademisi kursiyerlerine sertifikaları verildi.

Adıyaman Sanayi Geliştirme Merkezinde (ASGEM), tekstil ve konfeksiyon ve aşçılık akademisi kursiyerlerine sertifikaları verildi.

Adıyaman Valiliği, Adıyaman Belediyesi, Adıyaman Üniversitesi, İpekyolu Kalkınma Ajansı, Ticaret ve Sanayi Odası ile OSB Başkanlığı'nın ortaklığında OSB'de kurulan, Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda yürütülen, ASGEM'de sanayi sektörünün en büyük sorunlarının başında olan kalifiye eleman sorununa çözüm bulmaya devam ediyor. ASGEM ve Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde gerçekleştirilen, tekstil ve konfeksiyon ve aşçılık akademisi kursunu tamamlayan kursiyerlere düzenlenen törenle sertifika verildi.

Aşçılık akademisinde 450 saat, tekstil ve konfeksiyonda 354 saatlik kursu başarıyla tamamlayarak istihdam edilmek üzere yetiştirilen 58 kursiyere sertifika verildi.

ASGEM'de düzenlenen sertifika törenine Vali Mahmut Çuhadar, Belediye Başkan Yardımcısı Mithat Töken, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz, ATSO Başkanı Mustafa Uslu, Başkan Yardımcısı Ahmet Metin Günay ve sertifika almaya hak kazanan kursiyerler katıldı.

Kursiyerlere sertifikaların takdim eden Vali Mahmut Çuhadar, "İlimizde kalifiye eleman noktasında büyük bir boşluğu dolduran Adıyaman Sanayi Geliştirme Merkezimizdeki çalışmalara bizlerde Valilik olarak destek oluyoruz. Buradaki kurslara katılan kursiyerler iş garantili eğitimler alarak kurs sonrası istihdam kaygısı taşımadan istihdam edilerek işbaşı yapabiliyorlar. Meslek sahibi olmak isteyen herkes burada kendine uygun bölüm seçerek meslek öğrenebilir. Belge alarak iş hayatına atılacak gençlerimize başarılar diliyorum" dedi.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, "Adıyaman Sanayi Geliştirme Merkezimizde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Merkezimizde istihdam garantili eğitimler veriyoruz. Kursiyerlerimiz burada aldıkları eğitimlerle rahatlıkla iş bulabileceklerdir. İlimizde gastronomi alanında belge alan gençlerimiz aşçılık ve sunum üzerine istihdam edilecekler. Ayrıca tekstil ve konfeksiyon eğitim alan kursiyerlerimizde istihdam edilecekler. Genç kardeşlerimize bundan sonraki yaşamlarında başarılar diliyorum" dedi.

Belge alarak iş hayatına atılan kursiyerler ise ASGEM sayesinde meslek öğrendiklerini, gençlerin iş konusunda umutsuz olmamalarını, ASGEM'e gelerek kendilerine uygun sektörde eğitim alıp meslek edinerek işsizlikten kurtulabileceklerini ifade ederek teşekkür etti.

Daha sonra Vali Mahmut Çuhadar, Belediye Başkan Yardımcısı Mithat Töken, İKA Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz ATSO Başkanı Mustafa Uslu ve Başkan Yardımcısı Ahmet Metin Günay kursiyerlere sertifikalarını takdim etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı