ASGD Kayseri Şubesi yeni yönetiminden Kabakcı'ya ziyaret
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ASGD Kayseri Şubesi yeni yönetiminden Kabakcı'ya ziyaret

ASGD Kayseri Şubesi yeni yönetiminden Kabakcı'ya ziyaret
Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Anadolu Spor Gazetecileri Derneği (ASGD) Kayseri Şube Başkanı Mehmet Fatih Kaymaz ve yönetim kurulu üyeleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti.

Anadolu Spor Gazetecileri Derneği (ASGD) Kayseri Şube Başkanı Mehmet Fatih Kaymaz ve yönetim kurulu üyeleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Kabakcı ziyarette, ketteki spor faaliyetleri konusunda bilgi verdi.

Kabakcı, yeni projelerden de bahsederek, şunları kaydetti:

"Kayseri'de spora ve sporcuya gönül veren herkes üzerine düşeni yapıyor. Spor denilince elbette tesisleşme, başarı ve temsil akla gelir. Elde edilen başarı ve yapılan hizmetleri de kamuoyuna en güzel şekilde duyuran siz basın mensuplarına teşekkür ediyorum. Pandeminin azalması ile sporcu fabrikası diyebileceğimiz geniş çaplı kategorilere hizmet verecek bir tesis inşasına başlanılacak. İldem-Beyazşehir bölgesinde yapılacak olan tesis ile gelecek yıllardaki sporcu ve başarı sayımızı daha yukarılara taşımış olacağız."

Kaymaz da ASGD üyeleri başta olmak üzere gazetecilerin sporun içine çekilmesi yönünde bazı adımlar atacaklarını belirterek, Kabakcı'dan destek istedi.

ASGD yönetimi, Anadolu Erciyes Holding Reklam Müdürü Mehmet Emin Çakıcı'yı da ziyaret ederek, görevinde başarı diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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