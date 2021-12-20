Asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor.

Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın, gelir ve damga vergisi istisnasının, tüm ücretli ve memurların gelirlerinin asgari ücret kadar kısmına uygulanabilmesine ilişkin önerge verildiğini açıklamasının ardından milletvekilleri değerlendirmelerde bulundu.

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, Elitaş'ın önergeyi açıklamasını eleştirerek, "Siz önerge verme hakkına sahip değilsiniz." dedi.

Ak Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, teklif üzerine kendi aralarında konuştuklarını anlatarak, "Bir eksiklik vardı giderildi. Bunun altında ezilmeyin, muhalefetin de katkısı olmuştur." ifadesini kullandı.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, doğru bir iş yapıldığını söyleyerek, memnuniyetini dile getirdi.

Elitaş'ın önergeyi açıklamasının doğru olmadığını savunan Kuşoğlu, "Bu tür önerilerin yürütmeden gelmesi gerekir, doğrusu odur. Bu sistemde bu kalktığı için böyle garip, muvazaalı bir iş yapıyoruz." diye konuştu.

Kanun teklifleri görüşülürken ilgili kurumların da masaya yatırılması ve ilgili bakanın da toplantıya katılması gerektiğini vurgulayan Kuşoğlu, "Bu sistem yürümüyor. Onu da görmüş olduk. Sonuç olarak 'dua nereden gelirse gelsin önemli olan kabulüdür', hayırlı, uğurlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının sitesinde, asgari ücretle ilgili bir hafta önce yayımlanan belgenin siteden kaldırıldığını belirterek, belgede, "Tüm işçilerin ücret gelirlerinin asgari ücrete kadar olan kısımlarından gelir ve damga vergileri kaldırıldı." ifadesinin yer aldığını aktardı.

Paylan, "Türkiye'nin Anayasası'na göre vergi koyma, kaldırmaya kim yetkili? Parlamento yetkili. Kaldırılmasını önerebilir ama 'kaldırıldı' diyor. 'Biz buna böyle karar verdik, siz buna mühür basın' diyor. Bu büyük bir saygısızlık." diye konuştu.

Önergeyi desteklediklerini belirten Paylan, önergenin Ak Parti'nin önergesi olmadığını, bütün partilerin bunu savunduğunu kaydetti. Paylan, önergenin ortak önerge olmasının sağlanması gerektiğini vurguladı.

"Aklıselimin galip gelmesine biz de seviniyoruz"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta da önergeyle vahim bir hatadan dönüldüğünü belirtti.

Sadece asgari ücrette bir istisnanın yapılmasının, vergi adaleti açısından doğru olmadığını dile getiren Usta, "Aklıselimin galip gelmesine biz de seviniyoruz. Bunu sürdürmek lazım. Yapılan bu kanun teklifindeki değişikliği, muhalefetin ve meslek örgütlerinin bir zaferi olarak görüyorum." diye konuştu.

Usta, önergenin, milletvekillerinin ortak imzasıyla verilmesinin, toplum açısından iyi olacağına inandığını söyledi.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı da asgari ücretin vergi dışı bırakılmasının tarihi bir rekor olduğunu belirterek, önergeyi desteklediklerini ifade etti.

Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, milletvekillerinin eleştirilerine katıldığını belirterek, içtüzük gereği, ilgili olmadığı bir komisyonda imza atmasının mümkün olmadığını söyledi.

Elitaş, "İçtüzük gereği imza atmamız mümkün olmadığından Plan ve Bütçe Komisyonu değerli üyelerine, AK Parti ve MHP grubunun ilgililerine sunarak, 'Bu önergeye imza atarlarsa, komisyonumuz desteklerse...' diye ifade de bulunduk." dedi.

AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Son Dakika Haberleri

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