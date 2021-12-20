Asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren kanun teklifi, komisyonda

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, tüm ücret ve maaşların asgari ücret kadar kısmının gelir ve damga vergisinden istisna edilmesine ilişkin önergenin imzaya açıldığını bildirdi.

Elitaş, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül ile birlikte geldiği TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde konuştu.

Cumhur İttifakı grup başkanvekilleri ve komisyon üyesi milletvekilleriyle gelir ve damga vergisi istisnasına ilişkin düzenlemenin, tüm ücretli ve memurların gelirlerinin asgari ücret kadar kısmına uygulanabilmesini değerlendirdiklerini söyleyen Elitaş, "Sayın Genel Başkanımızla yaptığımız istişare sonucunda bunun, tüm ücret ve maaş alanları da kapsayacak şekilde, 18,5 milyon memur ve işçiyi kapsayacak şekilde, asgari ücret kadar kısmın vergi dışı ve damga vergisinden istisna edilmesine ilişkin önergeyi milletvekili arkadaşlarımız imzaya açtılar." diye konuştu.

Brüt 5 bin lira ücretin bu düzenleme bağlamında vergiden istisna tutulacağını anlatan Elitaş, bunun etki analizinin sorulması üzerine, eğer 8 milyon 900 bin asgari ücretli bu kapsamda değerlendirilmiş olsa bunun maliyetinin 17,5 milyar lira olacağını kaydetti. Elitaş, bu düzenlemenin tüm işçilere uygulanması halinde, 15,3 milyon kişi için toplam maliyetin 31,1 milyar lira olarak öngörüldüğünü aktararak, "Sigorta pirimi hariç, sadece vazgeçilen gelir vergisi bu tutar. 3,2 milyon da memur var. Toplam maliyeti 37 milyar 600 milyon lira. Arkadaşlarımızın vereceği önerge, 37 milyar 600 milyon liralık bir maliyeti kapsayacak." dedi.

Mustafa Elitaş, teklife ilişkin iki önerge sunacaklarını belirterek, bunlardan birinin gelir vergisi istisnası, diğerinin damga vergisine ilişkin olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür eden Elitaş, düzenlemenin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

Komisyonda, teklifin tümü üzerinde görüşmeler sürüyor.

AA / Seval Ocak Adıyaman - Son Dakika Haberleri

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