Asgari ücretten alınan gelir vergisi ve damga vergisini kaldırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yılbaşından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisi ve damga vergisini kaldırıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yılbaşından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisi ve damga vergisini kaldırıyoruz."
(İHA)
??2022 yılı asgari ücreti 4.250 TL oldu!— Haberler (@Haberler) December 16, 2021
Sizce, yüzde 50'lik artış yeterli mi?
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