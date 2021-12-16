Asgari ücretten alınan gelir vergisi ve damga vergisini kaldırıldı - Haberler
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Asgari ücretten alınan gelir vergisi ve damga vergisini kaldırıldı

Asgari ücretten alınan gelir vergisi ve damga vergisini kaldırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yılbaşından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisi ve damga vergisini kaldırıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yılbaşından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisi ve damga vergisini kaldırıyoruz."

(İHA)

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemiz ve milletimizin geleceğini ne faiz ve kur spekülatörleri ne yeminli iç ve dıştaki Türkiye düşmanları ne de bir avuç...

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz ve milletimizin geleceğini ne faiz ve kur spekülatörleri ne yeminli iç ve dıştaki Türkiye düşmanları ne de bir avuç...

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Asgari ücrette tarihi bir artış yaparken, bunun işveren üzerindeki ilave maliyetini 450 lira aşağıya çekmiş bulunuyoruz.'

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hayata geçireceğimiz yeni tedbirlerle inşallah istikrar ve güven ikliminin güçlendirilmesi yolunda çok önemli mesafe kat...

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