Asgari ücrette vergi muafiyeti düzenlemesi komisyonda

ASGARİ ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasını içeren 'Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşülmesine, Tbmm Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başlandı.

Tbmm Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Komisyonda, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan, asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren 'Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri başladı. Teklifin geneli üzerine söz alan muhalefet sözcüleri, düzenlemeye yönelik eleştirilerini dile getirdi.

Cevdet Yılmaz, kanun teklifinin, komisyona gelmeden önce TBMM Başkanlığı'na sunulduğuna dikkat çekerek, düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olmadığını dile getirdi ve teklife yönelik itiraz yollarının açık olduğunu bildirdi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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