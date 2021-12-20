Asgari ücrette vergi istisnası genişletilebilecek - Haberler
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Asgari ücrette vergi istisnası genişletilebilecek

Asgari ücrette vergi istisnası genişletilebilecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Asgari ücrete vergi istisnası genişletilebilecek.

Asgari ücrete vergi istisnası genişletilebilecek.

Asgari ücrete damga ve gelir vergisi istisnası getiriliyor. Asgari ücretin üzerinde maaş alan çalışanlar için herhangi bir düzenleme bulunmazken, bu konu Anayasa'nın eşitlik kavramına ters düşüyor. Asgari ücrete getirilen vergi istisnası için AK Parti kurmayları çalışma yaparken, bu çalışma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletilecek. Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve diğer yetkililerin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kabine toplantısı sonrasında bir araya gelmesi bekleniyor.

(Ahmet Umur Öztürk/ İHA)

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