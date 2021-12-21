Asgari Ücrette Vergi Emeklilerde Zam Çıkmazı

Türkiye'de gelecek yıl için Ocak ayından itibaren 4.250 lira asgari ücret belirlenmesiyle tüm ücretlerde asgari ücret tutarındaki bölüm için gelir vergisi kaldırılması beklentisi ve emekli maaşlarında nasıl düzenleme yapılacağı tartışılıyor

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