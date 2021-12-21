Asgari Ücrette Vergi Emeklilerde Zam Çıkmazı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Asgari Ücrette Vergi Emeklilerde Zam Çıkmazı

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Türkiye'de gelecek yıl için Ocak ayından itibaren 4.250 lira asgari ücret belirlenmesiyle tüm ücretlerde asgari ücret tutarındaki bölüm için gelir vergisi kaldırılması beklentisi ve emekli maaşlarında nasıl düzenleme yapılacağı tartışılıyor.

Türkiye'de gelecek yıl için Ocak ayından itibaren 4.250 lira asgari ücret belirlenmesiyle tüm ücretlerde asgari ücret tutarındaki bölüm için gelir vergisi kaldırılması beklentisi ve emekli maaşlarında nasıl düzenleme yapılacağı tartışılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin serbest piyasa ekonomisinden ve kambiyo rejiminden en küçük geri adım atmaya ne niyeti ne de ihtiyacı vardır.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin serbest piyasa ekonomisinden ve kambiyo rejiminden en küçük geri adım atmaya ne niyeti ne de ihtiyacı vardır."

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Asgari ücret kadarki miktardan damga ve gelir vergisi alınmaması) Memurları da bu kapsama dahil ederek fiilen aldıkları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Asgari ücret kadarki miktardan damga ve gelir vergisi alınmaması) Memurları da bu kapsama dahil ederek fiilen aldıkları...

 Türkiye'de 18 bin 762 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 18 bin 762 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti

DailyMotion.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title