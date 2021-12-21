Asgari Ücrette Vergi Emeklilerde Zam Çıkmazı
Türkiye'de gelecek yıl için Ocak ayından itibaren 4.250 lira asgari ücret belirlenmesiyle tüm ücretlerde asgari ücret tutarındaki bölüm için gelir vergisi kaldırılması beklentisi ve emekli maaşlarında nasıl düzenleme yapılacağı tartışılıyor.
Türkiye'de gelecek yıl için Ocak ayından itibaren 4.250 lira asgari ücret belirlenmesiyle tüm ücretlerde asgari ücret tutarındaki bölüm için gelir vergisi kaldırılması beklentisi ve emekli maaşlarında nasıl düzenleme yapılacağı tartışılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin serbest piyasa ekonomisinden ve kambiyo rejiminden en küçük geri adım atmaya ne niyeti ne de ihtiyacı vardır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Asgari ücret kadarki miktardan damga ve gelir vergisi alınmaması) Memurları da bu kapsama dahil ederek fiilen aldıkları...
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