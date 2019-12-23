: Asgari Ücrette Kim Ne İstiyor?

23.12.2019 09:48 | Son Güncelleme: 23.12.2019 09:48

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, asgari ücrete % 12 zam yapılarak 2 bin 262 lira olmasını önerdi. İşçi Konfederasyonları ise 2 bin 578 liranın altındaki ücreti kabul etmiyor. Vatandaşlar arasında bu artışları yetersiz gören de var, yüksek rakamların enflasyonu hortlatmasından korkan da

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