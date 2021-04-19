Asgari ücretli ve işsiz ailelerin çocuklarına burs imkanı; başvurular başladı

Eğitimde fırsat eşitliği yaratmak için geçen yıl faaliyetlerine başlayan Semra & Enver Yücel Vakfı (SEY) ikinci burs başvuru dönemini başlattı.

Eğitimde fırsat eşitliği yaratmak için geçen yıl faaliyetlerine başlayan Semra & Enver Yücel Vakfı (SEY) ikinci burs başvuru dönemini başlattı. Herhangi bir sınav yapılmadan, asgari ücretle geçinen ya da anne babası işsiz olan 125 anaokulu ve ilkokul öğrencisine burs sağlanacak. Yıllık her çocuğa yaklaşık 50 bin lira tutarında verilecek bursla eğitim ücretleri, eğitime bağlı yemek, kıyafet, kitap, servis gibi yan giderler karşılanacak.

Semra & Enver Yücel Vakfı (SEY) eğitimde fırsat eşitliği yaratmak amacıyla geçen yıl kuruldu. 1 yılda, binlerce öğrenciye ve aileye farklı alanlarda eğitimler veren, seminerler düzenleyen, farklı yaş grupları arasında yaptığı yarışmalarla öğrencileri ödüllendiren, uzaktan eğitim döneminde hem köy okullarına hem de öğrencilere yüzlerce bilgisayar hediye eden vakfın, ikinci dönem burs başvuruları bugün başladı.

AİLELERİN EVLERİNE EN YAKIN OKUL SEÇİLİYOR

Vakıf bu yıl, asgari ücretle geçinen ya da anne babası işsiz olan 125 anaokulu ve ilkokul öğrencisine burs sağlayacak. Burs kazanan öğrencinin ailesi, vakıfla birlikte evlerine yakın bir okul belirleyecek. Vakıf o okulun, tüm eğitim ücretlerini ve eğitime bağlı yemek, kıyafet, kitap, servis gibi yan giderlerini, öğrencinin bütün ilkokul yaşamı boyunca karşılayacak.

1 YILDA 75 ÖĞRENCİYE ULAŞILDI

'Bir çocuktan bir umut yaratmak' hayaliyle yola çıktıklarını anlatan SEY Vakfı Başkanı Hüseyin Yücel, "Temel amacımız eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlamak, çorbada tuzumuzun olmasıydı. Elimizden geldiğince çalışmalar yapıyoruz. 1 yılda Diyarbakır'dan Van'a, Elazığ'dan Sinop'a, İzmir'den Eskişehir'e kadar 75 öğrenciye ulaştık. Ailelerin yaşadığı mahalledeki en yakın özel okulda yüzde 100 eğitim bursundan faydalanmaları için imkan sağladık" dedi.

ÇOCUKLAR HERHANGİ BİR SINAVA GİRMEYECEK

Yüzde 100 burs döneminde ikinci yıla başladıklarını ifade eden Yücel, "Bu yıl kontenjanı 125 öğrenci olarak belirledik. Toplamda 200 kişiye ulaşıp, ailemizi büyütmüş olacağız. Başvurular 3 hafta sürecek. 125 öğrencinin kimler olduğunu haziran ayında açıklayacağız. Esas kriterlerimiz, ailelerin asgari ücretle geçiniyor ya da işsiz olmalarıdır. Bide çocuklarımızın okul öncesi ve ilkokul çağında olmalarıdır. Aileler, vakfımız internet adresi üzerinden başvuruları yapabilir. Çocuklar herhangi bir sınava tabi tutulmayacak" diye konuştu.

BURSLAR OTRAOKULDAN MEZUN OLUNCAYA KADAR GEÇERLİ

Yücel, "Eğer anaokulunda kabul ettiğimiz bir öğrencimiz varsa ortaokuldan mezun oluncaya kadar herhangi bir koşula bağlı kalmaksızın bursumuz devam edecek. İlkokulda bir çocuğumuza burs vermeye başladıysak 8'inci sınıfı bitirene kadar herhangi bir şarta bağlı kalmadan bursu geçerli olacak" ifadelerini kullandı.

VERİLEN BURS MİKTARI YILLIK 10 MİLYONU BULACAK

Burs miktarını özel okulda bir öğrencinin eğitim, yemek, kitap, kıyafet, servis gibi kriterleri göz önünde bulundurarak hesapladıklarını söyleyen Yücel, "Öğrenci başına 50 bin liraya yakın bir tutarı buluyor. Yıllık olarak toplamda 10 milyon liralık burs imkanı anlamına geliyor. 8 yıllık burs garantisi vermeyi taahhüt ediyoruz o zaman bu rakam 400 milyonu buluyor" dedi.

EĞİTİM AİLEDEN BAŞLIYOR

Burs verdikleri çocukların ailelerine eğitim verdiklerini dile getiren SEY Vakfı Başkan Vekili Begüm Yücel ise "Bu seminerler pandemi nedeniyle geçen yıl online yapıldı. Eğitim aileden başlıyor. Öğrenci okulda ne kadar eğitim alırsa alsın, eğitimin önemi ailede kavranmazsa açıklık oluşuyor. Geçen yıl Van'dan bir bursiyerimizin annesi, bizden aldığı eğitimler sayesinde açık öğretimden üniversiteye başladı. Bu bizi çok mutlu etti. Ailelerin kendilerini iyi hissetsin diye de elimizden geleni yapıyoruz. 'Mutlu anne mutlu çocuk yetiştirir' mottosuna inanıyoruz. Aileye verilen eğitim bizim için olmazsa olmaz" ifadelerini kullandı.

HEDEF: 2023 YILINDA BİN ÇOCUĞA 200 MİLYON LİRALIK BURS

Begüm Yücel, Cumhuriyet'in 100'üncü yılındaki hedeflerini, "Hedefimiz, 2023 yılında bin çocuğa 200 milyon liralık burs sağlamak. Biz aslında, bir çocuğa burs verdiğimizde o çocuğun ortaokuldan önceki tüm eğitim yaşamını karşılayacağımızı taahhüt ediyoruz. O nedenle verdiğimiz ve vermeyi hedeflediğimiz burs oranı belirttiğimizden çok daha fazla. Ama bunlar rakamsal hedefler. Bizim gerçek hedefimiz şu; hayalleri olan, uluslararası başarılar kazanan, ülkemizi gururlandıran, ailesine, arkadaşlarına, çevresine faydası olan ve çok daha önemlisi içindeki umudu ortaya çıkarmış çocuklar" diye konuştu.

BAŞVURULAR 9 MAYIS'A KADAR DEVAM EDİYOR

19 Nisan'da başlayan burs başvuru süreci, 9 Mayıs'a kadar devam edecek. Başvurular SEY Vakfı'nın, www.seyvakfi.org internet sitesi üzerinden alınacak. Adaylar burs komitesi tarafından değerlendirildikten sonra, burs almaya hak kazanan 125 öğrenci belirlenerek, ailelerine haziran ayı sonunda bilgi verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı