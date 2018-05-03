Asgari Ücretli Engelli, Kredi Çekip, Ödünç Takım Elbiseyle Aday Adayı

DİYARBAKIR'da bir devlet hastanesinde, taşeron firmaya bağlı yardımcı hizmetli olarak asgari ücretle çalışan, yüzde 51 bedensel engelli Özgür Ekici (30), 24 Haziran'da yapılacak milletvekilliği seçimleri için Ak Parti'den aday adaylığı başvurusu yaptı. Aday adaylığı başvurusu için bankadan toplam 6 bin lira kredi çeken Ekici, broşür fotoğrafları için de arkadaşının takım elbisesini ödünç aldı.

Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde, taşeron firmaya bağlı yardımcı hizmetli olarak asgari ücretle çalışan yüzde 51 bedensel engelli Özgür Ekici, Ak Parti Diyarbakır Milletvekilliği aday adaylığı için başvuru yaptı. 24 Haziran seçimlerinde Diyarbakır Milletvekili olmayı hedefleyen Ekici, engelliler için belirlenen başvuru tutarı bin lirayı, kredi kartından nakit avans çekerek, başvuruda bulundu. Ekici, başvurusunun ardından tanıtım broşürü bastırmak için de bankadan aylık taksitli kredi çekti. Ak Parti aday adaylığı listesine girmeyi hedefleyen Özgür Ekici, bir arkadaşının takım elbisesini ödünç alıp giyerek broşür fotoğrafı çektirdi.

Ak Parti Diyarbakır İl Teşkilatı'nın çeşitli kademelerinde 12 yıldır görev yaptığını söyleyen Özgür Ekici, "Ben Ak Parti'ye girdiğimde üyeliğim alınamıyordu, çünkü 17 yaşındaydım. Üye olamadım ama gönül vererek çalıştım. Ak Partimizin mutfağında yetişen biriyim. Yeri geldi bayrak astım, vinç kullandım, gençlik kolları, ana kademe, santral ve tanıtım departmanlarında yer aldım. Engelliler, gençlerimiz, kadınlarımız adına projelerim var. Partimize ve davamıza gönül veren biriyim. Allah'ın izniyle, milletimiz ve Reisimiz de izin verirse, daha üst seviyelere gelip halkımız, vatanımız için onlara hizmet etmek istiyorum" dedi.

Zor bir hayattan geldiğini anlatan Ekici, "Asgari ücretle çalışıyorum. Adaylık için cebimde param olmadığından, önce bin lira nakit avans çektim. Daha sonra broşürleri bastırmak için de 5 bin lira kredi çektim. Listeye giremezsem de, çektiğim para partimize feda olsun. Annesiz babasız büyüdüm, beni partim büyüttü. Ben de eğer listeye girersem, kimsesiz çocuklara da baba, ağabey, kardeş olmak, onların bütün dertlerini anlamak istiyorum. Bir engelli olarak zorlukları bildiğim için, onlar için projeler hazırlamak istiyorum" diye konuştu.

Broşür basımında kullanılan fotoğraflar için arkadaşının takım elbisesini ödünç aldığını belirten Özgür Ekici, "Fotoğraf çekimi için takım elbise olması gerektiğini söylediler. Ben de arkadaşımdan ödünç alıp, öyle fotoğraf çektirdim" dedi.

- Diyarbakır