Asgari ücretle hangi ülkede kaç kilogram et alınabilir?

29.08.2019 17:01

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) verilerine göre Türkiye'de 2018'de kişi başı yıllık 10.5 kg büyükbaş hayvan eti tüketildi. 1998'de 4.2 kilogram olan bu miktarın son 20 yılda kademeli olarak arttığı görülüyor.



Ancak Türkiye, alım gücüne göre Avrupa'da etin en pahalı olduğu ülkeler arasında bulunuyor. Sürekli artan nüfusa rağmen hayvan sayısının giderek azalmasından dolayı Türkiye, et tedarikinde dışa bağımlı hale geldi. Avrupa Birliği verilerine göre Türkiye, 2018 yılının ilk altı ayında Avrupa Birliği'nden en fazla et alan ülke oldu. Euronews.com'da Görüntüle