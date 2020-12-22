Asgari ücretle geçinmek | "Sadece hayatta kalabiliyoruz"

AR'ın yayınladığı asgari ücret raporuna göre şu an Türkiye'de tüm ücretli çalışanların yüzde 64'ü (12,5 milyon işçi) asgari ücretin altı ile asgari ücretin bir buçuk katı arasında bir ücrete çalışıyor.

DİSK-AR'ın yayınladığı asgari ücret raporuna göre şu an Türkiye'de tüm ücretli çalışanların yüzde 64'ü (12,5 milyon işçi) asgari ücretin altı ile asgari ücretin bir buçuk katı arasında bir ücrete çalışıyor. 2020'de asgari ücretin net 2324 TL 70 kuruş olarak belirlendiği Türkiye'de yapılan araştırmalar açlık sınırının 2500 TL'nin, yoksulluk sınırının ise 8000 TL'nin üzerine çıktığını gösteriyor.

Kaynak: DailyMotion.com