Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan, "Net 2 bin 20 lira olarak belirlenen asgari ücretin tatmin edici olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

MÜSİAD Malatya Şubesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kalan, asgari ücret artışıyla ilgili, "Net 2 bin 20 lira olarak belirlenen asgari ücretin tatmin edici olduğunu düşünüyoruz. İşverenlerimiz, çalışanlarımız için hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyoruz. Böylece 2018 sonu için tahmin edilen yüzde 20 civarındaki enflasyon oranının üzerinde bir artış oranı belirlenmiş ve çalışanlarımızın alım gücü kaybının da önüne geçilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Asgari ücretteki artış oranının işverene geçen yıla göre ilave maliyetinin yaklaşık 620 lira olacağını belirterek, "Bu minvalde, yeni asgari ücret uygulamasının herhangi bir istihdam kaybı ya da kayıt dışı ekonomide artışa neden olmaması adına, hükümetimizin geçmiş senelerde işverene sunduğu destekleri 2019 yılında da sürdürmesini ve böylelikle işverenin yükünün nispeten hafifletilmesini arzuluyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA