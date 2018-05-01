Asgari Ücretin Saati En Az 12 Euro Olsun!'

Almanya'da ekonomi her yıl büyürken, halen 8 milyon insan mini-Job denilen sigortadan muaf işlerde çalışıyor. Bir önceki büyük koalisyon hükümeti döneminde koalisyon ortağı Sosyal Demokratların (SPD) getirdiği asgari saat ücreti brüt 8.50 euro. SPD'nin yeniden koalisyona girmesine karşı isyan bayrağını çeken gençlik teşkilatı Juso Başkanı Kevin Kühnert, asgari ücrete zam tartışmasını başlattı. Kevin Kühnert, asgari saat ücretinin en az 12 euronun üzerinde olması gerektiğini savundu.

Rheinische Post Gazetesi'ne konuşan Kühnert, zammın bu yasama döneminde yapılmasını istedi ve Maliye Bakanı'nın bizzat kendisinin bu sözü verdiğini hatırlattı.

İKİ EURO BAHŞİŞ

Asgari ücret, Alman televizyon kanalı ARD'nin 'Hart aber fair' (Acı ama Gerçek) adlı programında da sert tartışmalara sahne oldu. Programda işverenlerin yasal 8.50 euro olan asgari saat ücretinin çok altında ödeme yaptığına dikkat çekildi. Restoranlarda bahşiş hesaba katılarak 8.50 euronun altında ödeme yapıldığı, otellerde çalışan temizlik işçilerinin belirli saatte belirli sayıda odayı temizlemek zorunda olduğu, aksi takdirde ücretsiz mesai yaptıkları belirtildi. Programa katılan Hür Demokrat Parti (FDP) lideri Christian Lindner, sık sık kuryeyle yemek siparişi verdiğini belirterek, "Ben daima 2 euro bahşiş veriyorum" dedi.

Ekonomi Araştırma Enstitüsü İFO Başkanı Prof. Clemens Fuest ise ücretleri adaletin değil, arz ve talebin belirlediğini savundu. Postane gibi kamu kuruluşlarının taşeron şirketlere iş verdiği ve bu şirketlerin çok ucuza işçi çalıştırdığı eleştirileri üzerine Çalışma Bakanı Hubertus Heil, olayın üzerine gideceğini söyledi.