Asgari Ücretin Belirleneceği Kritik Toplantıya Kısa Bir Süre Kaldı! İşte Tüm Detaylar

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, işveren temsilcileri ve işçi sendikalarının katılımıyla gerçekleştirilecek olan asgari ücret tespit toplantısının bu hafta yapılması bekleniyor.

KOMİSYON, ASGARİ ÜCRET İÇİN 3 KEZ TOPLANDI

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, önümüzdeki yıl geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üç kez toplantısını yaptı. İşçi heyetine Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, işveren heyetine ise TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç'un başkanlık ettiği toplantıda, asgari ücretli işçi Gülden Görmez de komisyonda yer aldı.

TOPLANTIYA İLK KEZ ASGARİ ÜCRETLİ ÜYE KATILDI

Türk-İş'in bu yılki heyetinde ilk kez asgari ücretle geçinen bir işçi yer aldı. Yalova Üniversitesi'nde özel güvenlik olarak asgari ücretle çalışan Gülden Görmez, Türk-İş heyetine dahil olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na katıldı.

GÖZLER 4'ÜNCÜ TOPLANTIDA

Asgari ücret için yapılacak olan 4'üncü toplantının, hafta sonuna kadar yapılması bekleniyor. İşçi ve işveren tarafı temsilcilerinin verdiği rakamları görüşen ve değerlendiren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, buna göre 4. toplantının ardından 2019 yılının asgari ücret rakamlarını açıklayacak.

TÜİK'İN ÖNERDİĞİ RAKAM 2 BİN 213 TL

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), asgari ücretle geçinen milyonları yakından ilgilendiren raporunu Asgari Ücret Komisyonu'na iletti. TÜİK'in raporunda, asgari ücret hesabında esas olan, ağır işler için bir işçiye gereken aylık minimum tutar 2 bin 213 TL 40 kuruş olarak belirlendi.

TÜİK'in raporunda, bir işçinin günlük gıda harcama tutarı 16.6 TL olarak hesaplandı. Besin içi ve besin dışı oranları kullanılarak günlük besin içi ve besin dışı toplam harcama tutarı ise 73.78 TL bulundu. Bu rakam üzerinden bir aylık gereken minimum tutar da 2 bin 213 TL olarak belirlendi. TÜİK'in raporunda 2 bin 213 TL'lik tutar ağır işler için esas olurken, orta zorluktaki işler için 1978 TL, hafif işler için de 1841 TL'lik rakam verildi. TÜİK geçen yıl da bin 894 TL'lik minimum harcama tutarına ulaşmış ancak komisyon asgari ücretin net bin 603 TL olmasına karar vermişti.

TÜRK-İŞ'İN ASGARİ ÜCRETİ TALEBİ 2 BİN TL'NİN ÜZERİNDE

Asgari ücret artışı için enflasyonun kırmızı çizgileri olduğunu söyleyen Türk-İş Başkanı Ergün Atalay 2,000 TL'nin üzerinde yüzde 25 enflasyon ve refah payı talep edeceklerini söyledi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapılan ilk toplantısında Atalay, "Enflasyon altında hiç bir zammı ne görüşürüz ne konuşuruz. Asgari ücret artışı için kırmızı çizgimiz enflasyon, 2,000 TL'nin üzerinde yüzde 25 enflasyon farkı ve bunun üzerine refah payı talep edeceğiz." açıklamasında bulundu.

İŞVERENLER, ASGARİ ÜCRETİN 2 BİN TL'Yİ GEÇMEMESİ GEREKTİĞİNİ SAVUNUYOR

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Kudret Önen, "Yeni yılda geçerli olacak asgari ücretle ilgili teklifimiz, hükümetin enflasyonla mücadele programına destek olacak nitelikte." açıklamasında bulundu. Asgari ücretin 2 bin liranın üzerinde olması yönündeki taleplere de değinen Önen, "Bu tür taleplerin 'Yeni Ekonomik Program' içinde yer alan enflasyon ve işsizlikle mücadele ile diğer hedeflere uygun olmadığını düşünüyoruz. Bu talebin gerçekleşmesi ülkemizin rekabet gücünü olumsuz etkileyeceği gibi istihdamın sürdürülebilirliği ve yeni iş alanlarının açılması açısından da destekleyici değil." ifadelerini kullandı.

DİSK'İN ASGARİ ÜCRET TALEBİ 2 BİN 800 LİRA

DİSK düzenlediği basın toplantısıyla 2019 yılı asgari ücret taleplerini 2 bin 800 lira olarak açıkladı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Asgari ücret ülkemizde çalışanların tamamını ilgilendiren bir konudur. Asgari ücret tespiti 16 milyondan fazla işçinin ve onların ailelerinin yaşam koşullarını ilgilendiren çalışma hayatının en temel konularından biridir. Asgari ücret on milyonların derdidir." açıklamasında bulundu.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, TİSK işveren tarafı adına masa bulunuyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığındaki ilk toplantının ardından komisyon, sırasıyla işveren ve işçi ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlıkta yapacak.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar verecek. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul edilecek.



