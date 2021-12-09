Asgari ücretin açıklanacağı tarih beli oldu! Asgari ücret 4. toplantı ne zaman yapılacak?

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında resmi süreç devam ediyor. Asgari ücrette son viraja girildi. Çalışanların gözü kulağı açıklanacak asgari ücret zammında. Peki Asgari ücret 4. toplantı ne zaman yapılacak? 2022 Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2022 Asgari ücret ne kadar olacak? detaylar haberimizde.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asgari ücretin belli olacağı 4. toplantı 13 Aralık Pazartesi günü yapılacak.

2022 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en uygun ve en ideal asgari ücreti belirlemek için çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, "Biz kesinlikle bu noktada işçimizi zora sokmayacağız. Asgari ücret noktasında da inşallah en uygununu, en ideal olanını gerek brüt gerek net, masaya yatırarak nihai kararımızı vereceğiz" demişti.

3. TOPLANTIDAN SONUÇ ÇIKMADI

İlk toplantısını 1 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda, ikinci toplantısını 7 Aralık'ta Türk-İş'in ev sahipliğinde yapan Komisyon, üçüncü toplantısını bugün Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nda (TİSK) gerçekleştirdi. Toplantıdan net mesaj çıkmazken asgari geçim miktarı pazarlığında da kriz çıktı.

SON TOPLANTI PAZARTESİ GÜNÜ

3. toplantıdan sonuç çıkmayınca gözler 4. toplantıya çevrildi. CNN Türk'ün son dakika olarak geçtiği habere göre; son toplantı 13 Aralık Pazartesi günü yapılacak. Ayrıca 3. toplantı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşme yaptı.

2021 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

2021 yılına ilişkin asgari ücret brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlenmişti.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor.

#AsgariÜcret Tespit Komisyonu ikinci toplantısına başladı!



Sizce, Asgari Ücret ne kadar olmalı? — Haberler (@Haberler) December 7, 2021

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet