Asgari Ücretin 2 Bin 20 Lira Olarak Açıklanması

Adana Ticaret Borsası (ATB), asgari ücretin 2 bin 20 lira olarak açıklanmasına ilişkin, "Açıklanan net asgari ücret çalışan kesim için sevindirici olmuştur. Biz de bundan mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bilgiç, yazılı açıklamasında, 2018 yılına ülke olarak iyi başlanmadığını, dövizdeki dalgalanmaların, ekonomik sıkıntıların, faizlerin yükselişinin Türkiye'de ekonomik olarak olumsuz bir dönem yaşanmasına neden olduğunu anımsattı.

2019'da bu sıkıntıların yaşanmamasını ümit eden Bilgiç, "2018 yılı için bu tespiti yaptık ama kötümser değiliz. Hükümetimizin 2019 yılı için alacağı tedbirlerle bizler birçok sorunun üstesinden gelebileceğimize inanıyoruz. Bunu inşallah üyelerimiz nezdinde de ülke ekonomisinde de 2019 yılının başından itibaren düzelerek gitmesini diliyorum. Türkiyenin kalkınma hamlesinin devam ettiği bir yıl olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Bilgiç, asgari ücretin 2 bin 20 lira olarak açıklanmasına ilişkin, şunları kaydetti:

"Açıklanan net asgari ücret çalışan kesim için sevindirici olmuştur. Biz de bundan mutluluk duyuyoruz. Asgari ücretin işverene maliyeti 3 bin lira civarındadır. Daha önceki yıllarda olduğu gibi devlet desteklerinin önümüzdeki yılda devam etmesi lazım."

Kaynak: AA