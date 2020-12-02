Asgari ücret zammı 2021'de ne kadar olacak? 2021 asgari ücret tablosu

Milyonlarca işçinin gözü yeni yıldaki asgari ücret zammına çevrildi. Peki, Asgari ücret zammı 2021'de ne kadar olacak? 2021 asgari ücret net ne kadar olacak? 2021 asgari ücret net brüt ne kadar olacak? İşte 2021 asgari ücret detayları ve asgari ücret tablosu

Milyonlarca işçinin gözü yeni yıldaki asgari ücret zammına çevrildi. Peki, Asgari ücret zammı 2021'de ne kadar olacak? 2021 asgari ücret net ne kadar olacak? 2021 asgari ücret net brüt ne kadar olacak? İşte 2021 asgari ücret detayları ve asgari ücret tablosu...

2021 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantının 4 Aralık'ta tarihinde yapılacağını açıkladı.

Asgari ücreti, 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyonda işçi, işveren ve devlet kanadı 5 kişi ile temsil ediliyor.

Görüşmelerde ilk toplantı Bakanlık'ta yapılıyor. İşçi ve işveren taraflarının ev sahipliğinde yapılan iki toplantının ardından dördüncü ve son toplantı yine Bakanlık'ın ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

2021 ASGARİ ÜCRET TABLOSU (TL)

2003 - 225

2004 -318

2005 - 350

2006 - 380

2007 - 419

2008 - 503

2009 - 546

2010 - 599

2011 - 658

2012 - 739

2013 - 803

2014 - 891

2015 - 1.000

2016 - 1.300

2017 - 1.404

2018 - 1.603

2019 - 2.020

2020 - 2.324

ASGARİ ÜCRET RAKAMLARI KONUŞULMAYA BAŞLANDI

Brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olan asgari ücrete yapılacak zam oranı, yeni asgari ücreti belirleyecek. Merkez Bankası, 2020 yılı enflasyon tahminini yüzde 12.1 olarak revize etti. Eğer bu orana göre artış yapılırsa, brüt asgari ücret 3 bin 299 lira 10 kuruş, net 2 bin 605 lira 98 kuruş olacak.

REFAH PAYI FAKTÖRÜ

Merkez Bankası'nın 2020 yılı enflasyon tahminine 3 puan refah payı eklenirse brüt asgari ücret 3 bin 387 lira 39 kuruş, net asgari ücret 2 bin 675 lira 72 kuruş olacak.

4 puan refah payı uygulanırsa asgari ücret brüt 3 bin 416 lira 82 kuruş, net 2 bin 698 lira 97 kuruş olarak hesaplanacak.

5 puan refah payı eklenmesi durumunda ise asgari ücret biraz daha yükselecek. Bu ihtimalde, brüt asgari ücret 3 bin 446 lira 25 kuruş, net asgari ücret 2 bin 722 lira 22 kuruş olacak.

2021 ASGARİ ÜCRET TAHMİNLERİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun asgari ücrette ne kadar artış yapacağı merak ediliyor. Çeşitli senaryolara göre asgari ücrette yapılacak olası artışlar şöyle:

OVP'DEKİ 2021 ENFLASYON HEDEFİNE GÖRE: OVP'de 2021 yılı için enflasyonun yüzde 8 olacağı öngörülüyor. Asgari ücret bu hedef doğrultusunda yüzde 8 oranında artırılırsa brüt asgari ücret 3.178 TL, net asgari ücret 2.510 TL olur.

MERKEZ BANKASI'NIN 2021 ENFLASYON HEDEFİNE GÖRE: Merkez Bankası 2021 yılında enflasyonun yüzde 9.4 oranında olacağını tahmin ediyor. Bu oranda artış yapıldığında brüt asgari ücret 3 bin 220 TL, net asgari ücret 2 bin 542 TL olur.

MERKEZ BANKASI'NIN 2020 ENFLASYON TAHMİNİNE GÖRE: Merkez Bankası 2020 yılı enflasyon tahminini son raporunda yüzde 12.1 olarak revize etti. Asgari ücret artışı yüzde 12.1 oranında yapılırsa brüt asgari ücret 3.299 TL, net asgari ücret 2605 TL olur.

TCMB'NİN 2021 ENFLASYON HEDEFİNE REFAH PAYI EKLENİRSE: Merkez Bankası'nın 2021 yılı enflasyon hedefine 3 puan refah payı eklenerek yüzde 12.4 oranında artış yapılırsa brüt asgari ücret 3.308 TL, net asgari ücret 2.612 TL olur.

TCMB'NİN 2020 YILI ENFLASYON TAHMİNİNE REFAH PAYI EKLENİRSE: Merkez Bankası'nın yüzde 12.1 olarak belirlenen 2020 yılı enflasyon tahminine 3 puanlık refah payı eklenerek yüzde 15 oranında artış yapılırsa brüt asgari ücret 3.384 TL, net asgari ücret de 2.673 TL olur.

ASGARİ ÜCRET NET, BRÜT NE KADAR OLACAK?

Asgari geçim indirimi (AGİ) uygulaması başladığından beri net asgari ücret bekar işçi için ödenen AGİ tutarı dahil edilerek açıklanıyor. 2020 yılında 2324.71 TL olan net asgari ücretin 220.73 TL'sini AGİ oluşturuyor. Bekar asgari ücretli çalışandan 154.50 TL gelir vergisi, 22.34 TL damga vergisi olmak üzere ayda 176.84 TL vergi alınıyor.

Brüt 2943 TL olan asgari ücretin işverene maliyeti ise 3 bin 458 TL'ye ulaşıyor.

TÜRK-İŞ, DİSK ve HAK-İŞ geçen yıl yaptıkları ortak açıklamada, asgari ücretin AGİ hariç ve net olarak açıklanmasını, ücretlerin asgari ücrete tekabül eden kısmının da vergiden muaf tutulmasını talep etti.