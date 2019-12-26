Asgari ücret uygulamasının olmadığı Avrupa ülkelerinde maaşlar nasıl belirleniyor?
Danimarka, İtalya, Kıbrıs, Avusturya, Finlandiya, İzlanda, Norveç, İsviçre ve İsveç gibi bazı Avrupa ülkelerinde asgari ücret bulunmuyor. Peki bu ülkeler asgari ücret olmadan işçi haklarının iyi bir şekilde korunduğu ekonomik sistemleri nasıl kurdu?
26.12.2019 12:42 | Son Güncelleme: 26.12.2019 12:42
Asgari ücret Türkiye'de olduğu gibi birçok ülkede de sıkça tartışılan konuların başında geliyor.
Dünyanın en büyük ekonomisi Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD), çalışanları psikolojik olarak olumsuz etkilediği gerekçesiyle asgari ücretin piyasa şartlarında doğal bir şekilde belirlenmesi gerektiğiyle ilgili tartışmalar sürüyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com