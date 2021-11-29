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Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta?

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Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Son dönemde artan fiyatlar ve enflasyon sonrası milyonlarca vatandaş gözünü asgari ücrete yapılacak zamma çevirdi. Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Milyonlarca çalışanın ve işverenin gözü, 1 Aralık'ta ilk kez toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda olacak. Asgari ücretle ilgili yapılacak zam oranının ise yüzde 30-35 arasında olması bekleniyor. Asgari ücret toplantısı ne zaman?

7 milyon çalışanı yakından ilgilendiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere 1 Aralık Çarşamba günü ilk toplantısını gerçekleştirecek. Milyonlarca çalışanın ve işverenin gözü bu toplantıda olacak.

İşçi ve işveren tarafının genel bir mutabakat içinde olduğunu ifade eden uzmanlar, görüşmelerin geçen yıllara oranla daha kısa sürede bitebileceğine dikkati çekiyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er üyenin olduğu komisyon, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti oy çokluğuyla belirleyecek.

Asgari ücret ile birlikte işsizlik ödeneği, kıdem tazminatı ve sigorta primlerinin miktarları da belirlenecek.

Uzmanlar asgari ücrette beklentinin 3500-4000 TL olduğunu belirtiyor. Buna bağlı olarak aşağı yukarı yüzde 30-35 bir zam bekleniyor.

Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanıyor.

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