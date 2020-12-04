Asgari Ücret toplantısı ne zaman bitecek? Asgari ücret 2021 belli oldu mu? Partilerin asgari ücret teklifleri ne kadar?

2021 yılı için asgari ücret toplantısının ilki bugün gerçekleşiyor. Toplantı sonrası asgari ücret için net bir bilgi çıkmasa bile ilk tahminler verilecek. Asgari ücret 2021 belli oldu mu? Asgari ücret 2020 ne kadar?

Asgari ücret nedir, ne demektir araştırılıyor. Asgari ücret zammı vatandaşlar tarafından en merak edilen konulardan birisidir. Her yıl olduğu gibi önümüzdeki 2021 yılı için de asgari ücrete zam bekleniyor. Peki zam oranı kaç olacak, asgari Ücret toplantısı ne zaman bitecek? Asgari ücret 2021 belli oldu mu? Partilerin asgari ücret teklifleri ne kadar?

ASGARİ ÜCRET NEDİR?

Asgari ücret veya minimum ücret, yasal bakımdan işçilere ödenebilecek en düşük seviyedir; işçilerin belirlenen sınırın altında emeğini satamayacaklarını belirtir. Çoğu ülke 20. yüzyılın sonuna doğru asgari ücret mevzuatını uygulamaya başlamıştır.

İşçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. gereksinimlerini günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılayacak biçimde hesaplanır. Ülkelere göre asgari ücret açıklamaları değişkenlik gösterebilir; kimileri sadece saatlik bazda açıklarken diğerleri doğrudan belirli bir saatlik çalışmanın karşılığı olarak aylık bazda açıklar. Asgari ücret çalışma süresiyle yakından bağlantılıdır.

ASGARİ ÜCRET 2020 YILINDA NE KADAR?

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 458 lira. Bunun 2 bin 943 lirasını brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

ASGARİ ÜCRET 2021 BELLİ OLDU MU?

Asgari ücret, her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenmektedir. 2021 yılında asgari ücrete ne kadar zam yapılacak henüz bilinmiyor. Zam miktarı aralık ayında yapılacak olan toplantıda netleşecektir.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN BİTECEK?

İlki gerçekleşen toplantı sonucunda bir başka toplantı da gerçekleşebilir.

Bu yıl, Kovid-19 salgının gölgesinde yapılacak asgari ücret görüşmeleri, tedbirlerden de etkilenecek. Normal şartlarda, Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığındaki ilk toplantının ardından işçi ve işverenin ev sahipliğinde ayrı ayrı toplanıyor, son toplantısını yine Bakanlık'ta yapıyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında 4 Aralık'taki ilk toplantını bu sene Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda internet ortamında çevrim içi yapılması kararlaştırıldı. İşçi ve işverenin ev sahipliğinde diğer toplantıların düzenleniş yönteminin ise ilerleyen günlerde netleşeceği öğrenildi.

PARTİLERİN 2021 ASGARİ ÜCRET VAATLERİ

HDP'liGaro Paylan, 2021 asgari ücret olarak kendi partilerinin 4 bin lira teklifi olduğunu söyledi.

CHP'li Veli Ağbaba'dan asgari ücret teklifi: En az 3 bin 100 lira olmalı diyerek açıklama yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Asgari ücreti 3 bin liraya çıkarıp asgari ücretli çalışanımıza brüt kazancının tamamını ödeyelim. Yani işverenimiz, çalıştırdığı asgari ücretli vatandaşımızın gelir vergisini ve SGK primini devlete değil, çalışanına versin. Devletimiz de çalışanımızın gelir vergisini ve SGK primini üstlensin" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türkiye'de yoksulluk sınırının 8 bin 85 lira olduğunu belirterek, asgari ücrette hedefin yoksulluk sınırı olması gerektiğini söyledi.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLABİLİR?

Merkez Bankası, 2020 yılı enflasyon tahminini yüzde 12,1 olarak revize etti. Buna göre artış yapılırsa; brüt 3 bin 299 lira 10 kuruş, net 2 bin 605 lira 98 kuruş olacak.

Artış oranının geçen yılki gibi yüzde 15 olması hâlinde, brüt asgari ücret 3 bin 384 lira 45 kuruş, net asgari ücret 2 bin 673 lira 40 kuruş olarak hesaplanacak.

Merkez Bankasının 2020 yılı enflasyon tahminine 3 puan refah payı eklenirse; brüt asgari ücret 3 bin 387 lira 39 kuruş, net asgari ücret 2 bin 675 lira 72 kuruş olacak.

4 puan refah payı uygulanırsa; brüt 3 bin 416 lira 82 kuruş, net 2 bin 698 lira 97 kuruş olarak hesaplanacak.

5 puan refah payı eklenirse de asgari ücret biraz daha yükselecek. Bu ihtimalde, brüt asgari ücret 3 bin 446 lira 25 kuruş, net asgari ücret 2 bin 722 lira 22 kuruş olacak.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, yeni yılda geçerli olacak asgari ücretle ilgili, "İşveren ve hükümetin, insanları tebessüm ettirecek, bizim de 'evet' diyeceğimiz bir rakam getireceğini bekliyor ve umut ediyoruz." ifadesini kullandı.Atalay, yarın başlayacak asgari ücret görüşmelerine dair Türk-İş Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, taban ücret olması gereken asgari ücretin, Türkiye'de "geçim ücreti"ne dönüştüğünü söyledi.Bugün 7 milyondan fazla insanın asgari ücretle geçindiğini belirten Atalay, asgari ücretli çalışanların yüzde 99'unun sendikasız olduğuna dikkati çekti.Asgari ücretin nasıl tespit edildiğinin toplumun geneli tarafından bilinmediğini dile getiren Atalay, şöyle konuştu: "Asgari ücret, işçi, işveren ve hükümetten beşer kişinin olduğu 15 kişilik komisyon tarafından belirleniyor. İşveren ve hükümet, çoğunluğu sağlayıp istediği gibi asgari ücret rakamını belirliyor. Bu sene yönetimle 'Biz bu komisyona katılmasak mı?' diye de düşündük. Bu komisyon adaletli bir komisyon değil. Toplumun bir kısmı bunu anlamıyor. 'Sendikalar isterse belirli bir noktaya getirir.' diyor. Kamu sözleşmelerinde ya da özel sektör sözleşmesinde bir sürü yaptırım hakkımız var ama asgari ücrette böyle bir yaptırım hakkımız yok."