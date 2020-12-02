Asgari ücret toplantısı ne zaman? Asgari ücret toplantısı saat kaçta?

Asgari ücretin ne kadar olacağı görüşmeleri dört gözle bekleniyor. 7 milyon insanı dolaylı yoldan da tüm ülkeyi ilgilendiren bu düzenleme için görüşmelerin ne zaman başlayacağı ise merak konusu. Peki, asgari ücret toplantısı ne zaman? Asgari ücret toplantısı saat kaçta?

Asgari ücret ülkemizde pek çok insansı oldukça ilgilendiren ve pek çok insanın can kulaklarıyla dinlediği bir konu halini aldı. Peki, asgari ücret toplantısı ne zaman? Asgari ücret toplantısı saat kaçta?

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari ücret ile ilgili toplantılar4 Aralık'taki ilk toplantıyla başlayacak. Bu yıl, koronavirüs (Kovid-19) salgının gölgesinde yapılacak asgari ücret görüşmeleri, tedbirlerden de etkilenecek. Çevrimiçi yapılması kararlaştırılan toplantının sonuçları ise milyonlaca tarafından merakla bekleniyor.

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyonda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) temsil ediyor.