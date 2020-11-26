Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2021 asgari ücret belli oldu mu? 2021 asgari ücret ne zaman belli olacak?
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Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2021 asgari ücret belli oldu mu? 2021 asgari ücret ne zaman belli olacak?

26.11.2020 14:52 | Son Güncelleme: 26.11.2020 14:56
Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2021 asgari ücret belli oldu mu? 2021 asgari ücret ne zaman belli olacak?

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret konusunda son dakika haberi gelişmesi yaşandı. Peki, asgari ücreti belirleme çalışmaları ne zaman başlayacak? Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2021 asgari ücret belli oldu mu? 2021 asgari ücret en zaman belli olacak?

2021'de uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantının tarihi belli oldu! Peki, Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2021 asgari ücret belli oldu mu? 2021 asgari ücret en zaman belli olacak?

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN?

Son dakika: Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021'de uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantının 4 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.

2021 ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU MU?

2021 asgari ücreti henüz belli olmadı. Komisyon görüşmeleri sonrasında 2021 asgari ücret belli olacak.

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