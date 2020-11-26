Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2021 asgari ücret belli oldu mu? 2021 asgari ücret ne zaman belli olacak?

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret konusunda son dakika haberi gelişmesi yaşandı. Peki, asgari ücreti belirleme çalışmaları ne zaman başlayacak? Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2021 asgari ücret belli oldu mu? 2021 asgari ücret en zaman belli olacak?