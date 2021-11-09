Asgari ücret toplantısı ne zaman?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge ve 2022 asgari ücret ile ilgili açıklamalarda bulundu. 3600 ek gösterge konusunda önümüzdeki haftayı işaret eden Bakan Bilgin. Asgari ücret zammı görüşmelerine de ilişkin konuşan Bilgin, asgari ücret toplantı tarihini de işaret etti.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge ve asgari ücret görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bilgin, 3600 ek gösterge konusunda gelecek hafta açıklama yapacaklarını belirtirken, asgari ücret tespit komisyonunun da aralıkta toplanacağını ve yeni asgari ücret zammını duyuracaklarını ifade etti.

Bilgin, asgari ücretteki gelir vergisi kesintisine yönelik alternatif çalışmaların da gündemde olduğunu söyleyerek, farklı vergi modelleri ve düzenlemelere ilişkin çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

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