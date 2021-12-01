Asgari ücret toplantısı bitti mi? Asgari ücret tespit komisyonu toplantısı bitti mi?

İşçi, işveren ve hükümet kanadından oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, zam pazarlığına başladı. İlk toplantısını bugün gerçekleştiren komisyon, ikinci toplantıyı 7 Aralık Salı günü, üçüncü toplantıyı ise 9 Aralık Perşembe günü yapacak. Peki, bugünkü Asgari ücret toplantısı bitti mi?

ASGARİ ÜCRET KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK;;?

Asgari ücret görüşmelerinde bu yıl bir ilk yaşanacak. Normalde dört kez toplanan komisyon, ay sonunda nihai kararını açıklıyordu. Ancak bu yıl kararın daha erken açıklanması bekleniyor. İşçi, işveren ve hükümet kanadı kararı erken açıklamak için mutabık. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konu hakkında geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Asgari ücrette görüşmeler aralık ayının son haftasına kadar devam ediyor daha sonra rakam açıklanıyordu. Aralık sonuna kadar bekleme niyetinde değiliz, aralık başında başlarız, 1-2 hafta içinde bitiririz. Bu kez erken bitirme niyetindeyiz" demişti.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Komisyonda bir açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Enflasyonist ortamlarda asgari ücretin en alt düzeyde ücret olmak yerine temel ücret olmasıyla ilgilidir. Türkiye'de asgari ücretle geçinen 6 milyon civarında işçi var. Biz enflasyon ve ekonomideki dalgalanmaların karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret belirleyeceğiz. Sendikalar burada, teknik çalışmalar yapacaktır. Ülkenin içindeki enflasyonu, harcama kalemlerini dikkate alarak asgari ücretin toplumda ortalama beklentileri karşılayacak bir oranda belirlenmesidir. Bunun için biz bu çalışmaları etraflıca sürdürdük. İşveren ve emekçilere ulaşıldı." dedi.

ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Toplamda 1.5 saat süren asgari ücret zammı toplantısının ilki, sona erdi. Bir sonraki toplantı 7 Aralık'ta, üçüncü toplantı ise 9 Aralık'ta yapılacak.

ASGARİ ÜCRETTE NE KADAR ZAM BEKLENİYOR?

Görüşmelerde enflasyon belirleyici olacak. Merkez Bankası'nın tahminine göre, yıl sonu enflasyonunun yüzde 19,31 olması bekleniyor. Bu oranın üstüne refah payı da eklenecek. Zam oranının yüzde 25-30 arasında olması bekleniyor. Ancak son dönemde alım gücünün düşmesi nedeniyle yüzde 30'luk zam daha ağır basıyor. Bu orana göre net asgari ücretin 3 bin 673 lira olması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 3 bin 40 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 4 bin 203 lira 56 kuruş. Bunun 3 bin 577 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 554 lira 51 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 71 lira 55 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu — Haberler (@Haberler) November 30, 2021

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