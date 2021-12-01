Asgari ücret toplantısı bitti mi? 2022 asgari ücret toplantısı kaçta bitecek? Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı ne zaman, kaç toplantı olacak?

Asgari ücret toplantısı bitti mi? sorusunun yanıtı ekonomi dünyasının merak edilen soruları arsında yer alıyor. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren toplantı sürecinin ilki bugün gerçekleşecek. Asgari ücret toplantısı bitti mi? Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı ne zaman, kaç toplantı olacak?

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

Milyonların heyecanla beklediği asgari ücret görüşmeleri başlıyor. Komisyon bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde saat 14.00'te toplanacak. Bu yıl taraflar görüşmelerin erken bitirilmesinde mutabık. Görüşmelerin aralık sonu beklenmeden ay ortasında tamamlanması beklenirken, maaşlara da yüzde 30 zam bekleniyor. Eğer bu oranda zam yapılırsa net asgari ücret 3 bin 673 lira olacak.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTISI KAÇ KERE OLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in, "Aralık sonunu bekleme niyetinde değiliz. Bir iki hafta içinde bitiririz" açıklamasının ardından, görüşmelerinin daha erken sonuçlanması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl, Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 4 Aralık, 15 Aralık, 22 Aralık ve 28 Aralık olmak üzere dört kere toplanmıştı.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu — Haberler (@Haberler) November 30, 2021

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