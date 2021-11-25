Asgari ücret tespit tespit komisyonu ne zaman toplanıyor? Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Milyonlarca çalışanın gözü kulağı yeni asgari ücret zammında. Asgari ücretin belirleneceği toplantı için geri sayım başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı için tarih verdi. Peki Asgari ücret tespit tespit komisyonu ne zaman toplanıyor? Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Son günlerin en ok konuşulan konularından biri hiç şüphesiz asgari ücret zammı. Yeni yıl yaklaşırken milyonlarca çalışan yeni asgari ücret zammının ne kadar olacağını dört gözle bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Türk-İş ile uzlaşmaya yakın olduklarını belirtip "Asgari ücretin toplumu tatmin edecek, adalet duygusunu pekiştirecek bir seviyede olacağına inanıyorum." dedi.
alışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.
Yeni asgari ücret zammı,Asgari Ücret Tespit Komisyonundabelli olacak. İlk toplantı 1 Aralık'ta başlayacak ve yıl sonuna kadar sürecek.
Bugün uygulanan asgari ücret brüt 3.577, net 2.825 lira. İşverene maliyeti ise 4.203 lira.
Zam görüşmelerine kısa bir süre kala asgari ücrette beklenti ise her geçen gün daha da yükseliyor. Son dönemde artan enflasyon asgari ücret zammında kritik öneme sahip. Hükümet ve AK Parti kanadından yapılan açıklamalarda zammın enflasyonun altında olmayacağı yönünde.
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 19.31 olarak açıkladı. Bu rakamın üstüne 6-7 baz puanlık refah payının da eklenmesi bekleniyor. Böylece zammın en az yüzde 25 olması bekleniyor. Ancak beklenti yüzde 30-35'e kadar yükseliyor.
Son dakika gündem: Bakan Bilgin: "Asgari ücret görüşmelerinde ilk toplantı 1 Aralık'ta yapılacak"
Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.
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