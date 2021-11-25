Asgari ücret tespit tespit komisyonu ne zaman toplanıyor? Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?

Son günlerin en ok konuşulan konularından biri hiç şüphesiz asgari ücret zammı. Yeni yıl yaklaşırken milyonlarca çalışan yeni asgari ücret zammının ne kadar olacağını dört gözle bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Türk-İş ile uzlaşmaya yakın olduklarını belirtip "Asgari ücretin toplumu tatmin edecek, adalet duygusunu pekiştirecek bir seviyede olacağına inanıyorum." dedi.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANIYOR?

alışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Yeni asgari ücret zammı,Asgari Ücret Tespit Komisyonundabelli olacak. İlk toplantı 1 Aralık'ta başlayacak ve yıl sonuna kadar sürecek.

ASGARİ ÜCRET ŞU ANDA NE KADAR?

Bugün uygulanan asgari ücret brüt 3.577, net 2.825 lira. İşverene maliyeti ise 4.203 lira.

ENFLASYON KRİTİK ÖNEME SAHİP

Zam görüşmelerine kısa bir süre kala asgari ücrette beklenti ise her geçen gün daha da yükseliyor. Son dönemde artan enflasyon asgari ücret zammında kritik öneme sahip. Hükümet ve AK Parti kanadından yapılan açıklamalarda zammın enflasyonun altında olmayacağı yönünde.

YÜZDE 25-35 ARASINDA BİR ZAM BEKLENİYOR

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 19.31 olarak açıkladı. Bu rakamın üstüne 6-7 baz puanlık refah payının da eklenmesi bekleniyor. Böylece zammın en az yüzde 25 olması bekleniyor. Ancak beklenti yüzde 30-35'e kadar yükseliyor.

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