Asgari Ücret Tespit Komisyonu - Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat
Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat'ın konuşması ANKARA - Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını yaptı.
02.12.2019 15:18 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:24
Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat'ın konuşması ANKARA - Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını yaptı. Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, toplantının açılışında konuştu. (3)
Kaynak: AA
Haber Videosu: Asgari Ücret Tespit Komisyonu - Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat