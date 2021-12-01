Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı sona erdi. İkinci toplantı 7 Aralık'ta Türk-İş'te, Üçüncü toplantı ise 9 Aralık'ta TİSK'te olacak.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı sona erdi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı sona erdi. İkinci toplantı 7 Aralık'ta Türk-İş'te, Üçüncü toplantı ise 9 Aralık'ta TİSK'te olacak. - ANKARA
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu— Haberler (@Haberler) November 30, 2021
Asgari ücret zammına ilişkin ipucu! İşçi, işveren ve hükümet kanadından yapılan açıklamalar 4 bin TL ihtimalini güçlendirdi
Son dakika: Asgari ücrette zam pazarlığı başladı! İşte hükümet, işçi ve işveren kanadından ilk açıklamalar
Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması! Taleplerini tek tek sıraladılar
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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