Asgari ücret tespit komisyonu toplantısı ne zaman bitecek? Asgari ücret tespit komisyonu toplantısı kararları!

Asgari ücret tespit komisyonundan çıkacak kararlar vatandanşlar tarafından dört gözle bekleniyor. Çıkacak kararın günlük hayatı da oldukça etkileyeceğinin bilince olan komisyondan çıkacak karar, merakla bekleniyor. Peki, Asgari ücret tespit komisyonu toplantısı ne zaman bitecek? Asgari ücret tespit komisyonu toplantısı kararları!

Asgari ücret tespit komisyonu toplantısının bitimi bekleniyor ve oldukça merak ediliyor. Türkiye'de oldukça ciddi bir kesim asgari ücretle geçimini sağlıyor. Peki, Asgari ücret tespit komisyonu toplantısı ne zaman bitecek? Asgari ücret tespit komisyonu toplantısı kararları!

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTISI NE ZAMAN BİTECEK!

4 Aralıkta ilk toplantısı gerçekleşen asgari ücret toplantısının 2.'si ise bugün gerçekleşiyor. Milyonlar tarafından merakla beklenentoplantının 3.'sü ise 22 Aralık'ta yapılacak. Toplamda 4 oturum olarak gerçekleşecek toplantının ise 2. oturu halen devam ediyor.

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. AGİ ise Bekar 220,68 TL Evli, eşi çalışmayan 264,82 TL Evli, eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,92 TL veriliyor.

ASGARİ ÜCRET TAHMİNLERİ İSE ŞÖYLE;

1. TAHMİN

Merkez Bankası, 2020 yılı enflasyon tahminini yüzde 12,1 olarak revize etti. Buna göre artış yapılırsa; brüt 3 bin 299 lira 10 kuruş, net 2 bin 605 lira 98 kuruş olacak.

2. TAHMİN

Artış oranının geçen yılki gibi yüzde 15 olması hâlinde, brüt asgari ücret 3 bin 384 lira 45 kuruş, net asgari ücret 2 bin 673 lira 40 kuruş olarak hesaplanacak.

3. TAHMİN

Merkez Bankasının 2020 yılı enflasyon tahminine 3 puan refah payı eklenirse; brüt asgari ücret 3 bin 387 lira 39 kuruş, net asgari ücret 2 bin 675 lira 72 kuruş olacak.

4. TAHMİN

4 puan refah payı uygulanırsa; brüt 3 bin 416 lira 82 kuruş, net 2 bin 698 lira 97 kuruş olarak hesaplanacak.

5. TAHMİN

5 puan refah payı eklenirse de asgari ücret biraz daha yükselecek. Bu ihtimalde, brüt asgari ücret 3 bin 446 lira 25 kuruş, net asgari ücret 2 bin 722 lira 22 kuruş olacak.