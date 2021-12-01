Asgari Ücret Tespit Komisyonu saat kaçta toplanıyor? Son dakika! 2022 asgari ücret belirleme toplantısı ne zaman, hangi gün?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanıyor? 2022 asgari ücret belirleme toplantısı saat kaçta, hangi gün? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Asgari Ücret zammı için gözler yapılacak olan toplantıya çevrildi. 15 kişilik komisyon her yıl Aralık ayının ilk haftası toplanıyor.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANIYOR, SAAT KAÇTA?

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren 2022 yılı asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç, bugün resmi olarak başlayacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, saat 14.00'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'nda ilk toplantısını yapacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, geçen yıl toplantıları 4 Aralık, 15 Aralık, 22 Aralık ve 28 Aralık'ta gerçekleştirmişti.

Aralık ayına girilmesiyle birlikte gözler Asgari Ücret Tespit komisyonu son dakika açıklamalarına kilitlendi. Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından 2022 asgari ücret zammının toplumu tatmin edecek bir oranda olacağı belirtildi. Bilgin, görüşmelerin uzamayacağını ve kararın 1-2 hafta içerisinde açıklanacağını söyledi. Bu açıklamalara göre 2022 asgari ücret geçen yıla göre daha erken tarihlerde netleşmiş olacak.

ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret yüzde 24 artarsa 3.500 TL'ye çıkacak. Yüzde 33 zamlanırsa 3.750 TL olacak. Asgari ücretin 4.000 TL olması için ise yüzde 40'ın üzerinde zam yapılması gerekiyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu — Haberler (@Haberler) November 30, 2021

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