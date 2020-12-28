Asgari Ücret Tespit Komisyonu - Nazmi Irgat ve Özgür Burak Akkol
Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat'ın açıklaması Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklaması TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol'un açıklaması ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit...
Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat'ın açıklaması
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklaması
TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol'un açıklaması ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında açıklamalarda bulundu.
Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat: "Belirlenen net asgari ücret yetersizdir, işçilerin beklentilerini karşılamaktan uzaktır."
TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol: "Komisyon, çalışanların durumunu ve işletmelerin geleceğini de dikkate alarak zor koşullarda kararını verdi."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren