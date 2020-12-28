Asgari Ücret Tespit Komisyonu - Nazmi Irgat ve Özgür Burak Akkol
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu - Nazmi Irgat ve Özgür Burak Akkol

28.12.2020 12:16 | Son Güncelleme: 28.12.2020 12:24

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat'ın açıklaması Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklaması TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol'un açıklaması ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit...

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat'ın açıklaması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklaması

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol'un açıklaması ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat: "Belirlenen net asgari ücret yetersizdir, işçilerin beklentilerini karşılamaktan uzaktır."

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol: "Komisyon, çalışanların durumunu ve işletmelerin geleceğini de dikkate alarak zor koşullarda kararını verdi."

Asgari Ücret Tespit Komisyonu - Nazmi Irgat ve Özgür Burak Akkol
Asgari Ücret Tespit Komisyonu - Nazmi Irgat ve Özgür Burak Akkol
Asgari Ücret Tespit Komisyonu - Nazmi Irgat ve Özgür Burak Akkol
Asgari Ücret Tespit Komisyonu - Nazmi Irgat ve Özgür Burak Akkol

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Fuat Oktay Akif Ersoy Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Merve Dizdar Demet Akalın Fahriye Evcen
Spor Ali Koç Can Bartu Ömer Bayram Sergen Yalçın Mbwana Samatta
Tüm Haberler Kaza Elazığ Türk Lirası Asgari Ücret
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Asgari Ücret Tespit Komisyonu - Nazmi Irgat ve Özgür Burak Akkol | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 12:24:05. #1.15#
title