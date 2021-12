Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yaptı

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, "Asgari ücret belirlenirken, ülkemizin ekonomik durumunun ve işletmelerimize olan etkisinin göz önünde bulundurulması gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Koç, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yaptığı ilk toplantıya işveren heyetinin başkanı olarak katıldı.

Kovid-19 salgını nedeniyle dünyanın farklı bir süreç yaşadığını, bu süreçte önceliklerinin çalışanların sağlığı ve refahı olduğunu belirten Koç, şöyle konuştu:

"Umut ediyoruz ki bu toplantıların sonucunda da tüm taraflar için fayda yaratacak bir kararla süreci tamamlayacağız. Malumunuz, dünyada ve Türkiye'de sürekli değişen çalışma koşulları ve ekonomik dinamikler içerisindeyiz. Bizler de sürdürülebilir kalkınma vizyonu ile ülkemizin bu değişime uyum sağlaması için durmadan çalışıyoruz. Ülkeler arası yoğun rekabet ile mücadele ediyoruz. Ülkemize yeni yatırım, ilave ihracat ve ilave istihdam kazandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz."

"Tüm çalışanların ücretini etkileyen bir gösterge"

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, ekonomide küresel olarak yaşanan süreçte, hükümet tarafından istihdamın korunması ve artırılması için verilen desteklerin oldukça önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Asgari ücret işveren teşviki, yeni istihdam yaratılmasında kayda değer bir fayda sağlamaktadır. Bunu geçtiğimiz yıllarda verilen desteklerle gördük. Ne yazık ki tüm dünyada artan emtia, ham madde fiyatları, sürekli yükselen enerji ve taşıma maliyetlerinin yanı sıra çip krizi gibi küresel sorunlar ve yüksek belirsizlik ortamı birçok sektörü olumsuz etkilemeye devam ediyor. Diğer yandan, hizmet sektörünün de toparlanması için halen zamana ihtiyaç duyuluyor. Asgari ücret belirlenirken, ülkemizin ekonomik durumunun ve işletmelerimize olan etkisinin göz önünde bulundurulması gerektiğine inanıyoruz. Bildiğiniz gibi, asgari ücret sadece bu ücretle çalışanların değil, tüm çalışanların ücretini etkileyen bir gösterge, yeni istihdam yaratılmasında etkili olan ve yatırım kararlarını etkileyen en temel kriterlerdendir."

"Kayıt dışı ile mücadelenin en büyük destekçisiyiz"

Koç, dünyada ve Türkiye'de ilave istihdam yaratmanın giderek zorlaştığına, asgari ücret ile medyan ücretler arasındaki farkın hızla kapanmasının iş gücü piyasalarındaki dengeleri olumsuz etkilediğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin gerek vergi gelirlerinde gerekse işverenler üzerindeki haksız rekabette önemli olumsuz etkisi olan kayıt dışı istihdam, bugün yüzde 30'larda seyretmektedir. Kayıt dışı istihdamın bir puan düşürülmesinin bile ülke ekonomisine, büyümeye ve dolayısıyla istihdama çok ciddi katkısı olduğuna dikkat çekmek isterim. 9 milyonun üzerindeki kayıt dışı çalışanın devletimize yarattığı yıllık kayıp 150 milyar liranın üzerindedir. Kayıt dışı çalışanların karşı karşıya kaldığı sosyal güvencesizlik, insani olmayan çalışma şartları ve iş güvenliği riskleri ise değeri maddiyatla ölçülemeyecek derin bir sorundur. TİSK olarak kayıt dışı ile mücadelenin en büyük destekçisi olduğumuzu bir kez daha belirtmek isteriz."

"Asgari ücret teşvikinin devam etmesini istirham ediyoruz"

Asgari ücret tespitinde, dünyanın ve Türkiye'nin içinde olduğu sürecin yarattığı olağanüstü ekonomik durumun ve kayıt dışılığın dikkate alınmasını isteyen Akansel Koç, taleplerini şöyle sıraladı:

"İstihdamın korunması ve yeni istihdam yaratılmasında fayda sağlayan asgari ücret teşvikinin 2022 yılında da korunmasını, asgari ücret teşvikinin uygulanmaya başlandığı 2016'da olduğu gibi asgari ücretin yüzde 6'sı oranında uygulanması ve bu oranda devam etmesini, işveren maliyetlerinin ilave teşviklerle dengelenerek istihdamı koruyacak ve artıracak adımlar atılmasını, rekabet içerisinde olduğumuz çoğu ülkenin ve OECD ortalamasından oldukça yüksek olan, başta asgari ücret olmak üzere tüm ücretler üzerindeki vergi ve sigorta prim yüklerinin kademeli olarak azaltılmasını istirham ediyoruz.

Son olarak belirtmek isterim ki, ülke olarak birlikte büyüyebilmek esastır. Çalışma arkadaşlarımızın hayat kalitesini kalıcı şekilde artıracak ve büyük-küçük bütün işletmelerimize değer katacak her türlü kararın en büyük destekçisiyiz. Çalışanlarımızın refahını koruyacak ve onları enflasyona ezdirmeyecek dengeli bir artışa şimdiden 'evet' diyoruz. Her zaman olduğu gibi 'yeni nesil sendikacılık' anlayışımızla ülkemizin ve çalışanlarımızın yanındayız. Ortak fayda sağlayacak her türlü iş birliğine de her daim hazırız."

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu — Haberler (@Haberler) November 30, 2021

AA / Özcan Yıldırım - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet