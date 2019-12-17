Asgari ücret tespit komisyonu 3'üncü toplantısı başladı

17.12.2019 15:00 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:00

ASGARİ ücret tespit komisyonu 3'üncü toplantısı, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) ev sahipliğinde başladı.

TİSK'te gerçekleştirilen toplantıya Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ve TİSK Genel Sekreteri Akınsel Koç ile komisyon üyeleri katıldı. Toplantının ardından açıklama yapılması bekleniyor.

Kaynak: DHA