Asgari ücret tespit komisyonu 3'üncü toplantısı başladı
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Asgari ücret tespit komisyonu 3'üncü toplantısı başladı

ASGARİ ücret tespit komisyonu 3'üncü toplantısı, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) ev sahipliğinde başladı.

17.12.2019 14:48 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:48
Asgari ücret tespit komisyonu 3'üncü toplantısı başladı

ASGARİ ücret tespit komisyonu 3'üncü toplantısı, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) ev sahipliğinde başladı.

TİSK'te gerçekleştirilen toplantıya Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ve TİSK Genel Sekreteri Akınsel Koç ile komisyon üyeleri katıldı. Toplantının ardından açıklama yapılması bekleniyor.


Kaynak: DHA
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