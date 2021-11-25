Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1 Aralık'ta Toplanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamının İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirleneceğini hatırlatan Bakan Bilgin, komisyonun, ilk toplantısının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde 1 Aralık'ta yüz yüze gerçekleştirileceğini söyledi.

İşçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) temsil edeceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er üye, aralık ayı sonuna kadar yapacağı dört toplantıyla yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleyecek.

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