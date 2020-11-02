Asgari ücret nedir? Asgari ücret nasıl hesaplanır? Asgari ücret tanımı nedir? Asgari ücret kimlere verilir?

Asgari ücret bir ülkede işçilere yasal bakımdan ödenebilecek en düşük ücret demektir. Bu sebeple insanlar sık sık asgari ücretin ne demek olduğu konusunu araştırır ve bu noktada belli yanılgılara düşebilirler. Peki, asgari ücret nedir? Asgari ücret nasıl hesaplanır? Asgari ücret tanımı nedir? Asgari ücret kimlere verilir?

Asgari ücret pek çok insan tarafından sık sık merak edilip araştırılır. Ancak asgari ücret net maaş ve brüt maaş kavramları girdiği için odukjça değişiklik oluyor. Peki, asgari ücret nedir? Asgari ücret nasıl hesaplanır? Asgari ücret tanımı nedir? Asgari ücret kimlere verilir?

ASGARİ MAAŞ NEDİR?

Asgari ücret veya minimum ücret, yasal bakımdan işçilere ödenebilecek en düşük seviyedir; işçilerin belirlenen sınırın altında emeğini satamayacaklarını belirtir. Çoğu ülke 20. yüzyılın sonuna doğru asgari ücret mevzuatını uygulamaya başlamıştır.

İşçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. gereksinimlerini günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılayacak biçimde hesaplanır. Ülkelere göre asgari ücret açıklamaları değişkenlik gösterebilir; kimileri sadece saatlik bazda açıklarken diğerleri doğrudan belirli bir saatlik çalışmanın karşılığı olarak aylık bazda açıklar. Asgari ücret çalışma süresiyle yakından bağlantılıdır.

ASGARİ ÜCRET NASIL HESAPLANIR?

Asgari ücret her ülkede o ülkenin ekonomisi ve şartlarına göre devlet yetkilillerince hesaplanır.İlk kez 1890'da Avustralya ve Yeni Zelanda'da uygulanmaya başlanan, 1900'lü yılların başı itibari ile de önce Avrupa'da, daha sonra da tüm dünyada uygulanmaya devam edildi. Türkiye'de ise ilk kez 1974'te yayımlanan yönetmelikle asgari ücret uygulaması başladı.

ASGARİ ÜCRET KİMLER TARAFINDAN BELİRLENİYOR?

Türkiye'de asgari ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenmektedir. Bu komisyonda 15 üye bulunuyor. Komisyon üyeleri; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 2 temsilci, TÜİK temsilcisi, Kalkınma Bakanlığı temsilcisi ve Hazine Müsteşarlığı temsilcisi, bünyesinde en çok işçiyi bulunduran en üst işçi kuruluşunun değişik işkolları için seçeceği beş temsilci, bünyesinde en çok işvereni bulunduran işveren kuruluşunun değişik işkolları için seçeceği beş temsilcidir.

Bu tabloya göre, 15 kişilik komisyonda 10 kişi, işveren örgütleri ve devlet kurumlarının temsilcilerinden oluşurken işçiler 5 kişi ile temsil edilmektedir. Oyların eşitliği halinde, Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılıyor. Komisyonun ücretin belirlenmesine ilişkin kararı kesin ve itiraz hakkı bulunmuyor.

ASGARİ ÜCRET KİMLERE VERİLİR?

Asgari ücret, aşağıda tam metni yer alan yönetmelikte de belirtildiği gibi, sadece 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi olan iş kollarını ya da çalışanları değil, her türlü işçinin çalıştığı, tüm iş kollarını kapsamaktadır.