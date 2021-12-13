Asgari ücret ne zaman açıklanıyor? Asgari ücrette son toplantı ne zaman? soruları ekonomi gündeminin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Asgari ücretin 2022 yılında ne kadar olacağına dair konular araştırılmaya devam ediyor.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yapılan çalışmalar neticesinde işçi tarafının 3750-4000 lira arasında, işveren tarafının ise 3500-3750 lira arasında asgari ücret istediğini belirtmişti. Konuyla ilgili bir açıklama daha yapan Bakan Bilgin, "Bayram havası yaratacak, rahat bir nefes aldıracak bir seviyede belirleneceğini belirtmek isterim" dedi.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

Geçtiğimiz sene dördüncü toplantı sonrası açıklanan asgari ücretin bu yıl da 4. toplantının ardından açıklanması bekleniyor. 13 Aralık 2021 tarihine denk gelen toplantı sonrası asgari ücretin 2022 yılında ne kadar olacağının açıklanması bekleniyor.

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