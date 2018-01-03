Asgari ücret ne kadar oldu? - 2018 yeni asgari ücret hesaplaması!

Asgari ücret resmen belli oldu. Milyonlarca işçi bu haberi bekliyordu. 2018 Asgari ücret zam oranı açıklandı

2018 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, asgari ücretin 2018 yılı için brüt 2 bin 29 lira, net bin 603 lira olarak belirlendiğini açıkladı.



Görüşmelerine 1 Aralık 2017 tarihinde başlayan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu başkanlığında, Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'nda 29 Aralık 2017 tarihinde 4. kez toplandı. Toplantıda, işçi kesimini temsil eden Türk-İş heyetine Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, TİSK heyetine ise Genel Sekreter Akansel Koç başkanlık yaptı.

Toplantı salonunda komisyon üyeleri ile birlikte açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Jülide Sarıeroğlu, yeni asgari ücret rakamını uzun süren müzakere sürecinin ardından belirlendiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Milyonlarca çalışanımızı ilgilendiren böylesi önemli bir konuda görüşmelerimizi büyük bir hassasiyet ve titizlikle yaptığımızı da buradan belirtmek istiyorum. 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle geçerli olacak asgari ücret brüt 2 bin 29 lira, net bin 603 lira olarak çoğunluk kararıyla belirlendi. Yaptığımız artışla yüzde 14,2 gibi mevcut enflasyon üzerinde bir ücret seviyesi belirlemiş durumdayız. Ben bu rakamın tüm emekçilerimize, tüm işçilerimize, işverenlerimize, çalışma hayatımızın ilgili taraflarına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu belirlediğimiz yüzde 14,2'lik artışla birlikte son üç yıldır asgari ücrette toplam yüzde 52 oranında da bir artış yapmış olduğumuzun da altını çizmek istiyorum."

"ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ DEVAM EDECEK"

İşverenlere yönelik asgari ücret desteğinin 2016'da başlatıldığını, bu uygulamaya bu yılda devam edildiğini anımsatan Sarıeroğlu, desteğin 2018 yılında da sürdürüleceğini aktardı.

Sarıeroğlu, "Her zaman altını çizdiğimiz bir nokta var, Sayın Başbakanımız da geçtiğimiz günlerde bu konuyla ilgili görüşlerini paylaştı. Hiçbir zaman asgari ücrette popülizm malzemesi olarak görmedik. Türkiye'nin büyümesi, kalkınması, çalışanlarımızın hak ettiği payı alması her zaman temel önceliğimiz oldu. İşverenlerimizin de rekabet gücünü korumak önceliklerimiz arasında oldu. Bu yüzden bu rakamımızın hem işçi kesimi hem işveren kesimi açısından hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

Gelinen noktanın olumlu olduğunu belirten Bakan Sarıeroğlu, 2018 yılının ülkeye, çalışanlara ve tüm vatandaşlara hayırlar getirmesini diledi.

Türk-İş: Asgari ücrete muhalefet ediyoruz

Bakan Sarıeroğlu'nun asgari ücreti açıkladıktan sonra söz alan Türk-İş temsilcisi Nazmi Irgat "Türk-İş olarak TÜİK'in açıkladığı 1893 rakamını ifade ettik. Anayasamızın belirlediği esaslar ve yönetmelikler doğrultusunda bir işçinin bir günlük maliyetinin objektif kriterler esas alınarak belirleneceğini düşünüyoruz. Bu yüzden de TÜİK'in rakamını duyurduk. Rakamsal olarak beklentimizi karşılamadığı için muhalefet ediyoruz. Kamuoyuna saygılarımızı sunuyoruz." diyerek asgari ücrete tepki gösterdiklerini belirtti.

AK Parti'den açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sorgun, muhalefetin asgari ücret düzenlemesine ilişkin bazı eleştirilerde bulunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sırtında yumurta küfesi olmayan, 2 bin lira da der, 3 bin lira da der, 5 bin lira da der. Ancak kendilerinin iktidarda olduğu 2000'lerin başına gittiğimizde, bir asgari ücret 97 dolar ediyordu. Şimdi bin 603 lira asgari ücret 421 dolar ediyor. En çok eleştirilen konulardan biri de akaryakıt fiyatlarının artması. 2001 yılında asgari ücretle kaç litre benzin alınabiliyorduysa, bugün en az 3,5 katı kadar benzin alınabiliyor. 1990'lı yıllarda bir buzdolabı almak için belki bir yıl çalışmanız gerekiyordu. Bugün bir asgari ücretle rahatlıkla iyi bir buzdolabı alınabiliyor."

Asgari Ücret 2018 Yasal Kesintileri (01.01.2018 - 31.12.2018) Brüt Ücret 2.029,50 TL Sigorta Primi İşçi Payı 284,13 TL İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 20,30 TL Gelir Vergisi Matrahı 1.725,08 TL Gelir Vergisi 258,76 TL Damga Vergisi 15,40 TL Kesintiler Toplamı 578,59 TL Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz) 152,21 TL NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil) 1.603,12 TLMedeni Durum Aylık Tutar AGİ Dahil Asgari Ücret (Bekar) 1.603,12 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan) 1.633,57 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu) 1.656,40 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu) 1.679,23 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu) 1.709,67 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu) 1.709,67 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu) 1.709,67 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan) 1.603,12 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 1 çocuklu) 1.625,95 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 2 çocuklu) 1.648,79 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 3 çocuklu) 1.679,23 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 4 çocuklu) 1.694,45 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 5 çocuklu) 1.709,67 TL İşverene Maliyeti 2018 Asgari Ücret 2.029,50 TL SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı) 314,57 TL İşveren İşsizlik Sigorta Fonu 40,59 TL İşverene Toplam Maliyeti 2.384,66 TL