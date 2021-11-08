Asgari ücret açıklandı mı? 8 Kasım Kabine Toplantısı sonuçlarına göre 2022 Asgari Ücret ne kadar olacak, yeni ücret açıklandı mı?

Son günlerin en popüler konusu 2022'de asgari ücret ne kadar olacak? AGİ ne kadar olacak? Milyonlarca kişi 2022 yılında asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Asgari ücret kaç Lira olacak açıklandı mı? 2022 yılında asgari ücret ne kadar olacak? Yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücret ne kadar olacak 2022? Yıllara göre asgari ücret fiyatları! Asgari ücret yeni fiyatı ne zaman açıklanır? Zamlı asgari ücret ne zaman verilecek? Yeni asgari ücretin belirlenmesinde enflasyon rakamları belirleyici olacak. Peki 2022'de asgari ücret ne kadar olacak? İşte 2022 asgari ücret tahminleri...

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK 2022?

Henüz asgari ücret 2022 yılı için açıklanmadı.

2021 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına geçtiğimiz yıl 5 Aralık'ta başlamıştı. İşçi, işveren ve kamu temsilcilerinden oluşan komisyon yeni ücrete yıl sonunda yapılan görüşmeler ile karar verecek. 4 kez yapılan toplantı sonrası asgari ücret netlik kazanacak.

Konuyla ilgili net açıklamaların ilerleyen günlerde gelmesi bekleniyor.

TAHMİNİ ASGARİ ÜCRET BEKLENTİLERİ NELERDİR?

2022 TAHMİN 1 (NET 3 BİN 447,50 LİRA)

2021 yılında yüzde 14,6 enflasyon farkı ile yüzde 21,56 artışla 2 bin 825,90 lira net ücret, 3 bin 577,59 lira brüt ücret alınıyor. Enflasyonun yüzde 16 olduğunu düşündüğümüzde 2022 yılında 3 bin 447,50 lira net ücret, 4 bin 364,50 lira brüt ücret alınacak ve yüzde 22 artış olacak.

2022 TAHMİN 2 (NET 3 BİN 531,25 LİRA)

2022 yılında enflasyonun yüzde 19 olduğunu düşündüğümüzde ise 3 bin 531,25 lira net ücret, 4 bin 471,50 lira brüt ücret alınacak ve artışı yüzde 25 olarak tahmin ediliyor.

ASGARİ ÜCRET YENİ FİYATI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye'deki 7 milyon çalışanı doğrudan etkileyen 2022 asgari ücret zammı asgari ücret çalışmaları kasım ayında başlayacak ve aralık ayında belirlenecek. Vatandaşların gelirini, ödemesini, işsizlik maaşını, kısa çalışma ödeneğini, işsizlik parasını belirleyen ve 15 kişiden oluşan asgari ücret tespit komisyonunun toplanmasıyla zam pazarlığına başlanacak. Komisyonda Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) 5'er üye ile temsil edilecek.

2021 YILINDA NET ASGARİ ÜCRET 2 BİN 825 LİRA OLDU

2020 yılında yıllık enflasyon yüzde 14,6 olarak açıklandığı için asgari ücret artışı, bunun 7 puan daha üzerinde gerçekleşmişti. Geçtiğimiz yıl asgari ücret belirlenirken yüzde 21,56 oranında artış yapılarak en düşük brüt ücret 3 bin 577,50 liraya yükseltilmişti. Net asgari ücret ise bu yıl 2 bin 825,90 lira olarak uygulanıyor. Asgari ücret, işverenin yanında çalıştırdığı işçisine daha düşük maaş verememesi anlamını taşıyor.

ENFLASYONUN ÖNEMLİ ETKEN

Asgari ücret artışlarında enflasyonun belirleyici olduğu görülüyor. Geçtiğimiz yıl bu rakam 7 puana kadar çıkmıştı. Bu yıl için de yine enflasyonun üzerinde bir rakamın ortaya çıkması bekleniyor.

2022 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Orta Vadeli Program ve Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonunda enflasyonun yüzde 16 olacağı tahmin bekleniyor. Bu rakama göre asgari ücret artışının da 5-6 puan üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Bu da asgari ücret artışının yüzde 22 civarında olacağı beklentisi doğuruyor.

ASGARİ ÜCRETLE BİRLİKTE BİRÇOK ÖDEME DE ETKİLENECEK

İşsizlerin aldığı maaş aynı oranda artacak. Çalışanların aldığı asgari geçim indirimi yükselecek. AGİ değişecek. Emeklilik için doğum ve askerlik borçlanması yapanların ödeyecekleri miktarlarda artış olacak. İş göremezlik ödeneğinde artış yaşanacak. Yaşlılık, evde bakım, engelli maaşları da ocak ayı ile birlikte zamlanacak. Kendi primini ödeyen Bağ-Kur'lular ve isteğe bağlı ödeme yapanların ödemeleri yükselecek. Gündelikçiler için ödenecek primlerin de artması gündeme gelecek.

2021 AGİ ÜCRETLERİ

Asgari ücretle beraber 2022 yılında AGİ ücretleri de yükselecek. 2021 yılında en düşük AGİ 268,31 TL iken en yüksek AGİ 456,13 TL.

Bekar 268,31TL

Evli eşi çalışmayan 321,98 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışan 268,31 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL

8 KASIM KABİNE TOPLANTISI KARARLARI AÇIKLANDI MI?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.50'de başladı. Toplantının ana gündem maddesi ise, olası sınır ötesi operasyon, yerli aşı çalışmaları, artan gıda fiyatları, asgari ücret, EYT ve 3600 ek gösterge.

G-20 LİDERLER ZİRVESİ GÖRÜŞMELERİ

Yoğun gündemle toplanan Kabine'nin ilk gündem maddesi dış ilişkiler olacak. Buna göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G-20 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi ve burada konuşulan F-16 ve F-35 konuları ele alınacak.

SINIR ÖTESİ OPERASYON

Diğer bir konu başlığı ise olası sınır ötesi operasyon olacak. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın terörle mücadeleye ilişkin bir sunum yapması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET, EYT VE 3600 EK GÖSTERGE

Kabine'nin en önemli konularından biri de ekonomi. Buna göre; artan gıda fiyatları, asgari ücret, Emeklilikte Yaşa Takılanlar ve 3600 ek gösterge toplantıda konuşulacak.

YERLİ AŞI

Koronavirüsle mücadele gündemdeki bir diğer başlık olacak. Bilim Kurulu'nun aldığı kararlar, yerli aşı TURKOVAC ile ilgili çalışmalar gündemdeki konulardan olacak. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararları millete sesleniş konuşmasında vatandaşlara duyuracak.

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