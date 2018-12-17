Herkesin Merak Ettiği Soru: 2019'da Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?

2019 yılının son çeyreğinde herkesin konuştuğu en önemli konu asgari ücretin ne kadar olacağı konusuydu. Çalışanların da işverenlerin de istekleri farklı. 2018'de 1603 TL olan asgari ücretin ne kadar olacağı ise yılın son günlerinde en çok konuşulanlardan oldu. Peki 2019'da asgari ücret ne kadar olacak?

KOMİSYON TOPLANDI

Toplanan komisyonda Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, işçi heyetinin başkanlığını yaparken TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işveren heyetinin başkanlığını yaptı.

Türk-İş Başkanı Ergun Atalay yaptığı açıklamada asgari ücretin yılbaşından önce 2 bin TL olmasını ve yılbaşından sonra 2 bin TL 'nin üzerine çıkması için çalıştıklarını belirtmişti. Ancak işverenlerin %99'unun bu uygulamayı yapmadığını söyledi.

2 BİN TL OLMASI BEKLENİYOR

7 milyon çalışan, asgari ücrete gelecek zammı beklerken işveren ve çalışanların farklı talepleri gözlerin Asgari Ücret Komisyonu'na çevrilmesine neden oldu. İşverenler 2018'de 1603 TL olan asgari ücretin 2 bin TL olmasını beklerken iş verenlerin talebi 1.853 TL oldu.

DİSK'İN TALEBİ 2 BİN 800 LİRA

Asgari ücretin ne kadar olacağı tartışmalarına bir yorum da DİSK'ten geldi. Disk Genel Başkanı asgari ücret için şöyle bir öneride bulundu: "Asgari ücrette yaşanan bütün kayıpların giderilmesi için ve işçilerin krize karşı korunması için net 2 bin 800 lira olmalıdır".

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Asgari ücretin artmasıyla beraber artacak olan işsizlik maaşı, belli bir süre çalıştıktan sonra işveren tarafından işten çıkarılan insanların İŞKUR'dan aldığı ödenektir. İşsizlik maaşı çalışanın brüt maaşı üzerinden hesaplanıyor. Brüt ücret maaşın %40'ı üzerinden hesaplanırken, işsizlik maaşı ücreti asgari ücret artmadığı için artamıyor. İşsizlik maaşı alan kişiler de asgari ücrete zam bekliyor.

EN DÜŞÜK İŞSİZLİK MAAŞI BİN 5 LİRA 11 KURUŞ

Asgari ücretin 2 bin TL olması halinde işsizlik maaşı bin 5 lira 11 kuruş olacak. En yüksek işsizlik maaşının ise 2 bin 10 lira 23 kuruş olması bekleniyor.